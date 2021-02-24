«7 млн руб. за однушку не предел». Стоимость квартир в Екатеринбурге бьет рекорды

Рынок недвижимости Екатеринбурга замер в ожидании: интересных объектов почти не осталось, но и цены не спешат идти вниз. По словам экспертов, до лета стоимость квартир по инерции будет расти.

Средняя цена квадратного метра в выставленных на продажу квартирах Екатеринбурга достигла 80,7 тыс. руб., об этом сообщает аналитический отдел Уральской палаты недвижимости. За последний месяц стоимость объектов выросла в цене на 1,7%:

За последнюю неделю фиксируем рост средней цены на 0,3%. Средний ценник продолжает ставить новые рекорды (относительно пиковых значений в феврале 2015 г.) с темпами прироста 0,1%-0,7% еженедельно, начиная с 23 ноября 2020 г.

На фоне роста цен на недвижимость желающих избавиться от квартир становится все больше, граждане стремятся продать объекты по максимальной цене:

За последние четыре недели объем предложения в базе данных УПН вырос на 1,7%. При этом выбор у покупателей всё равно стал менее разнообразным: через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже 4,74 тыс. квартир, тогда как год назад продавалось на 45,2% объектов больше.

По данным аналитиков, квартиры в центре за месяц подорожали на 0,5% и сегодня стоят 107 083 руб./кв. м. Для квартир первого и второго ценового поясов на этот раз характерна положительная динамика 1,7% и 2,6% соответственно.

В районах, приближенных к центру, квадратный метр вторичного жилья стоит 86 919 руб. Квадратный метр второго ценового пояса, куда относятся Академический район, ЖБИ, Уралмаш, Завокзальный и другие, продают по 73 598 руб. На Елизавете, Химмаше и Сортировке квартиры продают по 64 245 руб./кв. м, в отдаленных районах — по 53 039 руб./кв. м.

Что касается различных размеров квартир, то однокомнатные выросли цены на 2,2%. «Однушки» представлены по средней цене 87 709 руб./кв. м. Цена двухкомнатных объектов на сегодня — 79 651 руб./кв. м. Трехкомнатные объекты прибавили в цене 2,0%: квадратный метр «трешек» продают в среднем по 80 692 руб.

Вице-президент Уральской палаты недвижимости Эдуард Богданов рассказывает, что ипотечный ажиотаж на рынке идет на спад, поскольку желающих приобретать недвижимость по максимальным ценам немного:

Если в последние три месяца банки выдавали ипотечные деньги в режиме полной загруженности, то сегодня, в конце января, этого ажиотажа уже не видно. Почему? Цены достигли своего пика, так что покупатели в секторе новостроек уже не спешат, присматриваются. Представьте себе, например, парк Маяковского и однокомнатную квартиру возле него за 7 млн руб. На этом фоне это же предложение пару лет назад за 4,5 млн. руб. уже не кажется чем-то из ряда вон дорогим! Раз новостройки дорогие, покупатели разобрали самое интересное на вторичном рынке. Здесь образовался дефицит, именно он поддержит цены, не давая им пойти вниз, какое-то время. На рынке новостроек выбор сейчас тоже невелик и ценники высокие, пыл девелоперов должны остудить новые проекты, заявленные на 2021 г., и снижение спроса, так как те, кому хотелось купить квартиру с низкой ипотечной ставкой и невысокой ценой свои задачи уже выполнили.

По словам эксперта, стоимость квартир может продолжить рост в ближайшие месяцы:

Цены на жилье до лета остановятся, пока они могут расти просто в силу инерции рынка, но потенциал уже исчерпан. Конкуренция обострится, дефицита не будет, но и выбор сейчас неоптимален, повышенный спрос второго полугодия смел лучшие предложения из новостроек и вторички. Выигрывать будут концептуальные продуманные проекты. Ипотека потопчется пока на месте, скорее всего, может, и надумает немного снизиться, но борьба за ипотечника развернется нешуточная.

Ранее эксперт по недвижимости Павел Репин в колонке на DK.RU рассказывал, что сейчас не лучшее время для приобретения недвижимости: