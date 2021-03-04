Теперь окончательно. Эксперты разрешили снос здания ПРОМЭКТа

Здание Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) на улице Декабристов, 20 не является объектом культурного наследия, а значит, может быть снесено.

Экспертизу сооружения проводили специалисты Научно-производительного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области по заказу регионального Управления госохраны объектов культурного наследия.

Градоформирующая ценность рассматриваемого здания отсутствует. Здание не обладает выдающимися архитектурно-художественными элементами и архитектурно-строительными конструкциями. Критерии исторической ценности рассматриваемого объекта прослеживаются в недостаточном объеме, — такой вывод сделали эксперты.

Теперь корпорация «Маяк» продолжит снос здания.

Напомним, собственник здания на ул. Декабристов, 20 — корпорация «Маяк» — приступила к сносу здания бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума в начале года. Как рассказывал DK.RU, общественники пытались остановить снос, добиться признания здания памятником и постановки его на госохрану. В конце 2020 г. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, рассмотрев заявление активистов, сообщило, что решение о признании ПРОМЭКТа памятником (либо отказ в таковом) будет принято 6 мая 2021 г. До этого времени мэрия Екатеринбурга попросила застройщика приостановить работы по сносу.

Владелец строительной корпорации «Маяк» Владимир Коньков ранее высказывал уверенность, что, если здание раньше не признали памятником, оно все равно будет снесено, напоминает JastMedia.ru. Сейчас девелопер получил заключение, позволяющее продолжить работы.

На месте здания ПРОМЭКТа планировалось возвести две жилые 25-этажки с торговой галереей на первых этажах. Однако после замечаний ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) высоту зданий решили снизить с планируемых 100 до 57 м. Решение связано с тем, что жилой комплекс будет находиться в зоне действия телерадиовещательной вышки.

Объекты телерадиовещания являются источниками мощного электромагнитного излучения. В зонах, где этот уровень выше допустимого, устанавливаются ограничения, — пояснили в РТРС и добавили, что излучение может быть опасно только жителям верхних этажей.

Проектную документацию уже начали переделывать в соответствии с рекомендациями РТРС.