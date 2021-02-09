Новый мэр Екатеринбурга пообещал привлечь к строительству метро свои контакты

Избрание главы Екатеринбурга прошло без сюрпризов: депутаты городской думы почти единодушно (двое воздержались) поддержали Алексея Орлова. Альтернативных кандидатов даже не выносили на голосование.

О готовности бороться за пост мэра Екатеринбурга заявляли 44 человека. Из них конкурсная комиссия выбрала троих: депутата заксобрания Свердловской области от ЛДПР Михаила Зубарева, главу администрации Ленинского района города Дмитрия Ноженко и врио главы города Алексея Орлова, перешедшего из правительства региона после отставки предыдущего мэра Александра Высокинского. Впрочем, ни у кого не было сомнений в том, кто займет кресло мэра.

Алексей Орлов представил программу развития города. В ней пять направлений: «Екатеринбург — центр деловых коммуникаций», «город новых архитектурных решений», «умный город», «новая экономика» и «город добра и соучастия».

Мы хотим жить в городе прогресса, быть успешными и чувствовать себя в безопасности. Хотим, чтобы наши дети и внуки были здоровы, чтобы они жили благополучно и были счастливы именно в нашем городе — Екатеринбурге. Убежден: двигаясь по пяти ключевым направлениям, каждый житель сможет реализовать свой потенциал, а это — прогресс, успех, безопасность, благополучие и счастье екатеринбуржцев», — заявил новый мэр.

На вопрос о судьбе екатеринбургского метрополитена, Алексей Орлов ответил, что планирует привлечь к строительству новой ветки свои контакты, сохранившиеся после работы в областном правительстве:

Обещать не буду, что завтра же мы начнем строить метро. Наверное, это обещание, которое сложно реализуемо, но думать в этом направлении, учитывая, что это один из самых удобных видов транспорта, мы будем. У меня в планах встретиться с коллегами. Здесь мы имеем возможность применить подходы и технологии, которые могут удешевить строительство, тот опыт, который сегодня есть в нашей столице. У меня контакты есть еще со времен работы в правительстве, я буду их использовать», — отметил он (цитата по Ura.ru).

По итогам голосования на заседании Гордумы Орлову отдали голоса 31 депутат, двое воздержались. Кандидатуры Зубарева и Ноженко на голосование не выносились.

Напомним, в конце 2020 г. Алексей Орлов стал обладателем премии «Человек года» (организатор — издание «Деловой квартал») в номинации «Управленец на госслужбе». В тот момент он занимал должность первого заместителя губернатора Свердловской области.

Предыдущий глава Екатеринбурга Александр Высокинский ушел в отставку в конце декабря прошлого года. В январе его назначили вице-губернатором региона, сообщал DK.RU.