Главой Екатеринбурга хотят стать 44 человека. Такого не было даже на настоящих выборах

Политологи предупреждали: конкурс на должность мэра превратится в шоу. Но количество кандидатов превысило даже самые смелые прогнозы. Полный список засекретили, однако основные фамилии уже известны.

22 января завершился при­ем документов для участия в конкурсе на должность главы Екатеринбурга. Конкурс состоится 1 февраля. А окончательную кандидатуру будут утверждать депутаты Гордумы — 9 февраля.

Конкурс стартовал 11 января и сразу сопровождался ажиотажем со стороны претендентов. Тогда политологи прогнизировали, что к завершению конкурса количество желающих составит 30 человек, сообщал DK.RU.

По словам Анатолия Гагарина, д.ф.н., директора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, «от­дель­ные лица за­ин­те­ре­со­ва­ны в том, что­бы пре­вра­тить этот кон­курс в некое шоу: <...> со­здать инфор­ма­ци­он­ный по­вод для ши­ро­ко­го об­суж­дения, до­бить­ся того, что­бы сама проце­ду­ра от­бо­ра пре­вра­ти­лась в некий фарс».

В реальности претендентов оказалось сразу 44. Официально их фамилии не разглашаются: ожидается, что их назовут на заседании Гордумы 26 января. Однако почти половина кандидатов рассказали о своем выдвижении либо в СМИ, либо в личных соцсетях.

Итак, на сегодняшний день известно о следующих кандидатах (список приводится по данным портала 66.ru):

Дмитрий Ноженко, глава Ленинского района Екатеринбурга

Кристина Кузнецова, 21-летняя студентка заочного отделения педагогического колледжа по специальности «педагогика дополнительного образования»

Михаил Зубарев, депутат Законодательного собрания Свердловской области, руководитель фракции ЛДПР

Юрий Шумков, журналист телеканала «Студия 41»

Мария Штань, ландшафтный дизайнер, директор компании GazonMuzon

Максим Яценко, председатель свердловского отделения «Партии прогресса» (считается клоном партии, которую пытался зарегистрировать оппозиционер Алексей Навальный)

Александр Коткин, исполнительный секретарь Верх-Исетского отделения «Единой России»

Найим Бабаев, активист КПРФ из Миасса, работает проводником на железной дороге

Александр Куделькин, общественник, борец за изменение проекта реконструкции парка XXII Партсъезда в Екатеринбурге

Сергей Тиунов, житель Екатеринбурга, часто выступающий с пикетами

Дмитрий Калинин, член партии «Яблоко»

Евгений Лоскутов, общественный помощник регионального бизнес-омбудсмена Елены Артюх

Андрей Бычков, бизнесмен. Ранее он баллотировался в Заксобрание от «Справедливой России»

Игорь Рубцов, советник губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева

Михаил Белозеров, адвокат из Бурятии и сторонник партии «Новые люди»

Анна Балтина, лидер движения «Парки и скверы Екатеринбурга». Известна как организатор акций против застройки скверов города, в частности они выступала против строительства храма святой Екатерины в парке у театра Драмы

Виктор Ворожейкин, студент биологического факультета УрФУ им. Б.Н.Ельцина

Владислав Постников, общественник. Это не первая его выборная кампания — он экс-кандидат в депутаты думы Екатеринбурга.

Основным претендентом на пост мэра Екатеринбурга считается экс-замгубернатора Алексей Орлов, который после отставки Александра Высокинского встал во главе города в статусе «и.о.». Орлов подал заявку одним из последних, объяснив задержку высоким уровнем своей загрузки.

Рокировки в администрации города начались в конце 2020 г.

44 кандидата — абсолютный рекорд по числу претендентов на пост мэра в современной истории Екатеринбурга. Прямые выборы главы города отменили в 2018 г. Последним всенародно избранным мэром стал предшественник Александра Высокинского — оппозиционный политик Евгений Ройзман. Самого Высокинского выбирали уже депутаты Гордумы.