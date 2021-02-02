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Умный и добрый. Алексей Орлов презентовал свою программу развития Екатеринбурга

Умный и добрый. Алексей Орлов презентовал свою программу развития Екатеринбурга
Автор фото: Павел Ворожцов. Иллюстрация: Областная газета

Временно исполняющий обязанности мэра Алексей Орлов презентовал свою программу развития города конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга.

#ВЛАСТЬ#НОВОСТИ

Конкурсная комиссия провела собеседование с претендентами на должность градоначальника Екатеринбурга, в числе которых врио мэра Алексей Орлов. Он представил свою «мэрскую» программу, в основе которой — стратегический план по развитию Екатеринбурга.

Орлов предлагает развивать город по пяти основным направлениям:

  • как центр мировых коммуникаций и центр деловых активностей;
  • как город новых архитектурных решений;
  • как умный город;
  • как город для создания новой экономики;
  • как город добра и соучастия.

Добро — это те общественные процессы, которые происходят в мегаполисе. Соучастие, например, проявляет наш уральский бизнес, который помогает развиваться Екатеринбургу, — прокомментировал программу Алексей Орлов.

Напомним, Орлов вошел в администрацию Екатеринбурга в декабре прошлого года. Губернатор области Евгений Куйвашев произвел рокировку: экс-мэра Александра Высокинского он назначил временно исполнящим обязанности своего первого заместителя, а Алексея Орлова, который ранее занимал эту должность, — врио мэра Екатеринбурга. Как сообщал DK.RU, Высокинского официально уже утвердили в новой должности.

В ближайшее время решится, кто станет мэром: конкурсная комиссия заслушает всех кандидатов и рекомендует наиболее подходящего депутатам гордумы, за которыми будет окончательное решение. Заседание гордумы, на котором выберут мэра. пройдет 9 февраля. Свои заявки на участие в конкурсе подали 44 человека, сообщал DK.RU, комиссия оставила заявки 43 претендентов.

Добавим, что Алексей Орлов, комментируя журналистам свою программу, отметил, что готов взять сегодняшних конкурентов на пост мэра в свою команду после окончательного выбора градоначальника. 

Уверен, среди них есть люди с уникальными компетенциями. Обязательно изучу все программы. Не исключено, что кто-то из кандидатов будет приглашен в городскую команду на какой-то уровень, — цитирует It' s My City заявление Орлова после собеседования на пост главы Екатеринбурга.

Автор: Инна Вейн
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