Умный и добрый. Алексей Орлов презентовал свою программу развития Екатеринбурга
Временно исполняющий обязанности мэра Алексей Орлов презентовал свою программу развития города конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга.
Конкурсная комиссия провела собеседование с претендентами на должность градоначальника Екатеринбурга, в числе которых врио мэра Алексей Орлов. Он представил свою «мэрскую» программу, в основе которой — стратегический план по развитию Екатеринбурга.
Орлов предлагает развивать город по пяти основным направлениям:
- как центр мировых коммуникаций и центр деловых активностей;
- как город новых архитектурных решений;
- как умный город;
- как город для создания новой экономики;
- как город добра и соучастия.
Добро — это те общественные процессы, которые происходят в мегаполисе. Соучастие, например, проявляет наш уральский бизнес, который помогает развиваться Екатеринбургу, — прокомментировал программу Алексей Орлов.
Напомним, Орлов вошел в администрацию Екатеринбурга в декабре прошлого года. Губернатор области Евгений Куйвашев произвел рокировку: экс-мэра Александра Высокинского он назначил временно исполнящим обязанности своего первого заместителя, а Алексея Орлова, который ранее занимал эту должность, — врио мэра Екатеринбурга. Как сообщал DK.RU, Высокинского официально уже утвердили в новой должности.
В ближайшее время решится, кто станет мэром: конкурсная комиссия заслушает всех кандидатов и рекомендует наиболее подходящего депутатам гордумы, за которыми будет окончательное решение. Заседание гордумы, на котором выберут мэра. пройдет 9 февраля. Свои заявки на участие в конкурсе подали 44 человека, сообщал DK.RU, комиссия оставила заявки 43 претендентов.
Добавим, что Алексей Орлов, комментируя журналистам свою программу, отметил, что готов взять сегодняшних конкурентов на пост мэра в свою команду после окончательного выбора градоначальника.
Уверен, среди них есть люди с уникальными компетенциями. Обязательно изучу все программы. Не исключено, что кто-то из кандидатов будет приглашен в городскую команду на какой-то уровень, — цитирует It' s My City заявление Орлова после собеседования на пост главы Екатеринбурга.