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Все городское имущество могут передать в концессию

Все городское имущество могут передать в концессию
Автор фото: Игорь Черепанов. Иллюстрация: DK.RU

Думе Екатеринбурга во втором полугодии 2021 г. предстоит одобрить или отвергнуть новые правила, по которым муниципальные активы и сети можно будет передавать в концессию.

#ГОРОД#НОВОСТИ

В плане работы гордумы Екатеринбурга на второе полугодие 2021 г. значится вопрос рассмотрения передачи городского имущества в концессию. Полное название документа — «Положение о концессионных соглашениях, объектом которых является находящиеся в собственности муниципального образования «город Екатеринбург» объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

Речь может идти в том числе и о МУП «Водоканал», разговоры о продаже или концессии которого шли последние несколько лет, пишет ЕАН. Самого документа пока нет, поэтому конкретные параметры концессии неизвестны. Их разработкой может заняться Департамент по управлению муниципальным имуществом, после чего их предстоит обсудить на комиссии по муниципальному имуществу.

Напомним, что в начале 2021 г. «Водоканал» взял кредит в размере 800 млн руб. для модернизации своих объектов. Кредитные средства планируется использовать на продолжение ремонтных работ на Южной аэрационной станции, которые были начаты в 2020 г. и позволили улучить качество очистки стоков. Средства также пойдут на техническое перевооружение хлораторных на Западной фильтровальной станции и перекладку сетей. Возвращать кредит планируется за счет доходов от основной деятельности предприятия.

Кроме того, в концессию предполагается передать и наземный общественный электротранспорт, а затем решить вопрос и по другому городскому имуществу. Губернатор Евгений Куйвашев на итоговой пресс-конференции в конце 2020 г. заявил, что общественный транспорт Екатеринбурга передадут в частные руки в рамках государственно-частного партнерства в 2021 г.

Напомним, концессия предусмотрена транспортной реформой, о которой уже несколько лет говорят власти города. Как рассказывал DK.RU, в сентябре 2020 г. была представлена новая транспортная схема Екатеринбурга. Согласно документу, управление подвижным составом планируется передать в концессию — частные структуры должны будут обновить парк. На концессию по электротранспорту претендуют три компании — «Уралтрансмаш» (входит в НПК «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»), «Трансмашхолдинг» (бенефициары этой компании — президент УГМК Искандер Махмудов и член совета директоров УГМК Андрей Бокарев) и «Группа Синара», писал DK.RU.

Автор: Анна Хлебникова
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