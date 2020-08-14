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В Екатеринбурге откладывается многомиллиардная сделка на рынке общественного транспорта

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Антон Буценко
Антон Буценко. Иллюстрация: екатеринбург.рф

Потенциальным участником крупной концессии называлась группа Синара, которая принадлежит миллиардеру Дмитрию Пумпянскому. Однако власти говорят, что претендентов на актив несколько.

#ГОРОД#НОВОСТИ

Конкурс по выбору компании, которая получит в концессию городской наземный транспорт Екатеринбурга, перенесут на конец года, пишет ЕАН. Ранее мэр Александр Высокинский говорил, что конкурс проведут в июле этого года. Теперь же, из-за того, что разработка концепции транспортной реформы задерживается, приходится переносить и конкурс:

Мы должны в августе вынести концепт транспортной реформы на обсуждение. В четвертом квартале вынести на конкурс концессию, — цитирует Александра Высокинского издание.

Предполагается, что победитель конкурса заключит с городскими властями соглашение на 20-25 лет, в течение которых будет инвестировать в развитие общественного транспорта, получая взамен прибыль с перевозок. Сумма сделки может достигать 40-50 млрд руб. Отметим, что потенциальным претендентом на роль концессионера называлась группа Синара, которая принадлежит Дмитрию Пумпянскому.

Ранее DK.RU сообщал, что областные власти поддержали инициативу по созданию нового автобусного перевозчика в городе. Группа Синара предложила создать компанию с автобусным парком минимум в 60 машин, работающих на газу. Однако в последнее время появилась информация, что у Синары есть конкуренты. 

Ранее замглавы города по вопросам экологии, транспорта и благоустройства Алексей Бубнов рассказывал, что на данный момент ведутся переговоры с федеральными структурами – в рамках концессии для обновления транспорта предполагается привлечение федеральных средств:

В любом случае эта процедура будет проходить на конкурсной основе. Там, кроме «Синары», есть еще структуры «Трансмашхолдинга», есть Уралвагонзавод в виде дочки «Уралтрансмаша», может быть, еще кто-то появится», — отмечал Алексей Бубнов.

Как писал DK.RU, екатеринбургские власти планировали внедрить новую схему работы общественного транспорта еще в 2017 г., проект готовила организация «Город.PRO». Однако тогда сообщение об отмене ста маршрутов общественного транспорта вызвало громкий скандал. К реформе негативно отнеслись представители бизнеса, общественники, ГИБДД. В результате городским властям пришлось пойти на попятную и объявить о заморозке реформы и ее переносе на 2019 г. В рамках транспортной реформы мэрия планировала закупить 100 новых автобусов стоимостью порядка 600 млн руб.

Автор: Екатерина Тарханова
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