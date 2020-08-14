В Екатеринбурге откладывается многомиллиардная сделка на рынке общественного транспорта
Потенциальным участником крупной концессии называлась группа Синара, которая принадлежит миллиардеру Дмитрию Пумпянскому. Однако власти говорят, что претендентов на актив несколько.
Конкурс по выбору компании, которая получит в концессию городской наземный транспорт Екатеринбурга, перенесут на конец года, пишет ЕАН. Ранее мэр Александр Высокинский говорил, что конкурс проведут в июле этого года. Теперь же, из-за того, что разработка концепции транспортной реформы задерживается, приходится переносить и конкурс:
Мы должны в августе вынести концепт транспортной реформы на обсуждение. В четвертом квартале вынести на конкурс концессию, — цитирует Александра Высокинского издание.
Предполагается, что победитель конкурса заключит с городскими властями соглашение на 20-25 лет, в течение которых будет инвестировать в развитие общественного транспорта, получая взамен прибыль с перевозок. Сумма сделки может достигать 40-50 млрд руб. Отметим, что потенциальным претендентом на роль концессионера называлась группа Синара, которая принадлежит Дмитрию Пумпянскому.
Ранее DK.RU сообщал, что областные власти поддержали инициативу по созданию нового автобусного перевозчика в городе. Группа Синара предложила создать компанию с автобусным парком минимум в 60 машин, работающих на газу. Однако в последнее время появилась информация, что у Синары есть конкуренты.
Ранее замглавы города по вопросам экологии, транспорта и благоустройства Алексей Бубнов рассказывал, что на данный момент ведутся переговоры с федеральными структурами – в рамках концессии для обновления транспорта предполагается привлечение федеральных средств:
В любом случае эта процедура будет проходить на конкурсной основе. Там, кроме «Синары», есть еще структуры «Трансмашхолдинга», есть Уралвагонзавод в виде дочки «Уралтрансмаша», может быть, еще кто-то появится», — отмечал Алексей Бубнов.
Как писал DK.RU, екатеринбургские власти планировали внедрить новую схему работы общественного транспорта еще в 2017 г., проект готовила организация «Город.PRO». Однако тогда сообщение об отмене ста маршрутов общественного транспорта вызвало громкий скандал. К реформе негативно отнеслись представители бизнеса, общественники, ГИБДД. В результате городским властям пришлось пойти на попятную и объявить о заморозке реформы и ее переносе на 2019 г. В рамках транспортной реформы мэрия планировала закупить 100 новых автобусов стоимостью порядка 600 млн руб.