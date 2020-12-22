Евгений Куйвашев — о новогоднем локдауне, екатеринбургском метро и своем бессмертии

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вслед за прошедшей недавно пресс-конференцией президента Владимира Путина провел свою. О чем говорил глава региона — в материале DK.RU.

Пресс-конференция Евгения Куйвашева продолжалась более двух часов. За это время глава региона поговорил с журналистами Екатеринбурга и других городов области — от Шали до Североуральска. Мы выбрали темы, которые касаются Екатеринбурга и региона в целом.

Об уходе Галины Кулаченко и новом министре финансов

Галина Кулаченко будет работать на посту главы свердловского минфина до 31 декабря.

— Галина Кулаченко впервые заговорила о своем уходе еще весной. Но началась пандемия, надо было довести до финала принятие бюджета.

Галина Максимовна — специалист высочайшего класса. Она ни на день не уходила с работы, когда началась пандемия. Тогда надо было принимать решения о финансовых маневрах, переброске средств, подготовке мер поддержки с выходом на Заксобрание. Всем этим она занималась.

Теперь, когда с бюджетом все понятно, она опять напомнила о том, что хочет уйти. Кандидат на ее место появится сразу после ухода Галины Максимовны. Сейчас проходят согласования в федеральном минфине. Как только все подпишут, мы представим вам нового руководителя областного ведомства.

Напомним, об уходе Галины Кулаченко стало известно в начале декабря. Чиновник официально подтвердила, что выходит на пенсию.

О кадровых рокировках в администрации Екатеринбурга и аппарате области

Губернатор считает, что обмен должностями между бывшим первым вице-губернатором Алексеем Орловым и экс-мэром Екатеринбурга Александром Высокинским — это нормальная работа по перенастройке работы институтов и органов власти.

Считаю абсолютно нормальным, когда человеку ставится задача, он ее выполняет, ему ставится следующая, он сосредоточивается на ней. Цель перестановок — улучшить работу. Люди — самое дорогое, что есть у нас. Управленцы, компетентные специалисты, которые разбираются в экономике, в различных процессах, которые происходят в области.

О кадровых перестановках стало известно за несколько дней до пресс-конференции губернатора. Сегодня Александр Высокинский написал заявление об уходе, депутаты приняли отставку и объявили о старте выдвижений на должность мэра. Пока исполняющим обязанности главы города назначен Алексей Орлов.

О передаче общественного транспорта Екатеринбурга в концессию и новых станциях метро

Общественный транспорт Екатеринбурга передадут в частные руки в рамках государственно-частного партнерства в 2021 г.

Заявки уже подаются. Рассчитываем, что в следующем году выйдем на финальное заключение договора. Это будет совершенно открытый конкурс. Что касается метро, мы ни на минуту не останавливаемся в решении этой задачи, ведется работа по трассировке, подбору, предварительным проектам. Это огромная работа. В том числе мы постоянно ведем переговоры с потенциальными участниками. Мы даже рассматриваем вопрос привлечения сюда концессионеров. Эта работа действительно ведется. Мы обязательно выберем лучший вариант, но все в один голос говорят: «Нужен проект». Мы, не останавливаясь ни на минуту, делаем проект. Финансирование будет тогда, когда будет понятна стоимость.

Как ранее рассказывал DK.RU, в Екатеринбурге на концессионное соглашение по организации общественных перевозок электротранспортом претендует Группа Синара. Концессия предусмотрена новой транcпортной реформой.

Об эффективности «Титановой долины»

Отвечая на вопрос журналистов Ura.ru о коррупции в особой экномической зоне, губернатор заявил, что не может комментировать инсайдерскую информацию агентства.

Откуда у вас такие сведения? Что у вас за источники? Вообще-то есть тайна следствия. Когда следователи во всем разберутся, можно будет давать комментарии. Пока же могу сказать, что на фоне всех особых экономических зон наша является одной из самых эффективных. В «Титановую долину» просится очень много инвесторов. Но мы не можем в металлообрабатывающей и высокотехнологичной ОЭЗ ставить не очень высокотехнологичные производства.

Напомним, «Титановая долина» недавно подвела финансовые итоги своей деятельности. Пока ОЭЗ окупилась на 1/5. За 10 лет в «Титановую долину» вложили 4,6 млрд руб. из бюджета. В 2020 г. предприятия-резиденты особой экономической зоны заплатили в бюджеты всех уровней 138 млн руб. налогов и 7 млн руб. в виде таможенных сборов.

Об экономической ситуации

По словам губернатора, крупный бизнес чуствует себя неплохо, а инвестицонная деятельность в области не остановилась из-за пандемии.

— Под ограничения попала в основном сфера обслуживания. Это малый и средний бизнес, он действительно пострадал. Мы в связи с этим, конечно же, недополучили серьезные средства в бюджет. Вместе с тем, мы провели ряд серьезных переговоров с нашими финансово-промышленными группами, где договаривались по экономическим вопросам, договаривались об отсрочке возврата платежей, работали с банковскими институтами для того, чтобы полностью обеспечить финансирование всех взятых на себя обязательств.

Есть неплохая тенденция по экономическим показателям — скажем, индекс промышленного производства сегодня выше, чем в 2019 г. Но вопрос, связанный с выходом на докризисный период работы малого и среднего бизнеса, торговых центров, еще стоит. Мы над этим действительно работаем каждый день. Хочу сказать, что, несмотря на пандемию, у нас много инвестпроектов, мы смогли запустить 55 производств. Мы планируем уровень инвестиций доводить до докризисного, такие варианты есть. У меня есть все основания полагать, что мы обязательно со всеми посткризисными явлениями совместными усилиями справимся.

О новогоднем локдауне

Введение новых ограничений будет зависеть от поведения граждан, заявил губернатор.

У нас в регионе показатели по заболеваемости не низкие, но ситуация вполне управляемая. Я считаю, что нет предпосылок ужесточать меры, как это сделали власти Санкт-Петербурга — там просто другая эпидобстановка. Однако подчеркну, что введение ограничений будет зависеть от того, как жители будут соблюдать масочный режим. Если ситуация будет развиваться негативно, придется вводить жесткие меры. Но, надеюсь, этого делать не придется, тем более, началась вакцинация. Сам я поставил вакцину еще летом, когда шел второй этап клинических испытаний. Я и еще несколько человек из правительства области. Все чувствовали себя нормально. Могу сказать, что прививка дает мне ощущение безопасности. Может, я даже стал бессмертным, — пошутил губернатор.

По данным оперштаба, за последние сутки в регионе выявили 400 новых случаев COVID-19. Общее количество заболевших коронавирусом свердловчан за все время пандемии составляет 54 939, напоминает JustMedia.ru. В больницах региона сегодня находится более 6000 человек с диагностированным коронавирусом.