Проезд дороже, трамваев больше. Екатеринбургу предложили новую транспортную схему

Повысить цену проезда хотят до 32 руб. При этом разработчики новой схемы предлагают оставить низкую цену билета для тех, кто ездит без пересадок, — 26 руб. У тех, кто ездит часто и с пересадками, появится возможность приобрести единый проездной билет на месяц стоимостью 1,5 тыс. руб. Это ниже существующих сегодня расценок: сейчас проездной стоит 1950-2380 руб.

Когда мы говорим о росте тарифа с 28 до 32 рублей, следует учесь, что в бюджете тех людей, которые ездят редко, это практически будет незаметно. Тем же, кто пользуется транспортом каждый день, будет выгоднее купить месячный проездной, — заявил вице-президент «Центра экономики инфраструктуры» Павел Чистяков.

Предполагается, что единый проездной будет работать во всех видах общественного транспорта, в том числе в метро. Лимита по количеству поездок проездной не предусматривает. В целом, по словам разработчиков, такая схема оплаты позволит екатеринбуржцам существенно экономить на проезде — общая экономия составит до 500 млн руб. в год.

Кроме «билетной» реформы предложенная москвичами транспортная схема предусматривает появление новых видов транспорта — троллейбусов на автономном ходу, пишет агентство ЕАН. На ул. Белинского и Щербакова предлагается ввести выделенные линии для общественного транспорта и за счет этого значительно сократить время в пути с Химмаша в сторону центра. Для жителей Компрессорного хотят запустить экспресс по Кольцовскому тракту до станции Ботанической.

Также во время презентации обсуждалась возможность запустить трамвай по ул. 8 Марта от Площади 1905 года до Радищева — как это было в советские времена.

Еще одно нововведение касается управления подвижным составом. Его предполагают передать в концессию — частные структуры должны будут обновить парк. Чтобы войти в концессию, городу придется привлечь федеральное финансирование. Объем средств пока не определен. Как только появится ясность, администрация города объявит конкурс, победитель которого заберет себе парк. Предполагается, что он заключит с городскими властями соглашение на 20-25 лет, в течение которых будет инвестировать в развитие общественного транспорта, получая взамен прибыль с перевозок. Сумма сделки может достигать 40-50 млрд руб.

На концессию по электротранспорту претендуют три компании – «Уралтрансмаш» (входит в НПК «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»), «Трансмашхолдинг» (бенефициары этой компании — президент УГМК Искандер Махмудов и член совета директоров УГМК Андрей Бокарев) и «Группа Синара». Об этом, в частности, говорил замглавы города по вопросам экологии, транспорта и благоустройства Алексей Бубнов.

Ранее DK.RU сообщал, что областные власти поддержали инициативу по созданию нового автобусного перевозчика в городе.

Напомним, екатеринбургские власти планировали внедрить новую схему работы общественного транспорта еще в 2017 г., проект готовила организация «Город.PRO». Однако тогда сообщение об отмене ста маршрутов общественного транспорта вызвало громкий скандал. К реформе негативно отнеслись представители бизнеса, общественники, ГИБДД. В результате городским властям пришлось пойти на попятную и объявить о заморозке реформы и ее переносе на 2019 г. В рамках транспортной реформы мэрия планировала закупить 100 новых автобусов стоимостью порядка 600 млн руб.