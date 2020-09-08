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Проезд дороже, трамваев больше. Екатеринбургу предложили новую транспортную схему

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Проезд дороже, трамваев больше. Екатеринбургу предложили новую транспортную схему
Иллюстрация: архив DK.RU

Московский «Центр экономики инфраструктуры» представил новую транспортную схему Екатеринбурга. Одно из главных нововведений — повышение стоимости поездки.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

Повысить цену проезда хотят до 32 руб. При этом разработчики новой схемы предлагают оставить низкую цену билета для тех, кто ездит без пересадок, — 26 руб. У тех, кто ездит часто и с пересадками, появится возможность приобрести единый проездной билет на месяц стоимостью 1,5 тыс. руб. Это ниже существующих сегодня расценок: сейчас проездной стоит 1950-2380 руб.

Когда мы говорим о росте тарифа с 28 до 32 рублей, следует учесь, что в бюджете тех людей, которые ездят редко, это практически будет незаметно. Тем же, кто пользуется транспортом каждый день, будет выгоднее купить месячный проездной, — заявил вице-президент «Центра экономики инфраструктуры» Павел Чистяков.

Предполагается, что единый проездной будет работать во всех видах общественного транспорта, в том числе в метро. Лимита по количеству поездок проездной не предусматривает. В целом, по словам разработчиков, такая схема оплаты позволит екатеринбуржцам существенно экономить на проезде — общая экономия составит до 500 млн руб. в год.

Кроме «билетной» реформы предложенная москвичами транспортная схема предусматривает появление новых видов транспорта — троллейбусов на автономном ходу, пишет агентство ЕАН. На ул. Белинского и Щербакова предлагается ввести выделенные линии для общественного транспорта и за счет этого значительно сократить время в пути с Химмаша в сторону центра. Для жителей Компрессорного хотят запустить экспресс по Кольцовскому тракту до станции Ботанической.

Также во время презентации обсуждалась возможность запустить трамвай по ул. 8 Марта от Площади 1905 года до Радищева — как это было в советские времена.

Еще одно нововведение касается управления подвижным составом. Его предполагают передать в концессию — частные структуры должны будут обновить парк. Чтобы войти в концессию, городу придется привлечь федеральное финансирование. Объем средств пока не определен. Как только появится ясность, администрация города объявит конкурс, победитель которого заберет себе парк. Предполагается, что он заключит с городскими властями соглашение на 20-25 лет, в течение которых будет инвестировать в развитие общественного транспорта, получая взамен прибыль с перевозок. Сумма сделки может достигать 40-50 млрд руб.

На концессию по электротранспорту претендуют три компании – «Уралтрансмаш» (входит в НПК «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»), «Трансмашхолдинг» (бенефициары этой компании — президент УГМК Искандер Махмудов и член совета директоров УГМК Андрей Бокарев) и «Группа Синара». Об этом, в частности, говорил замглавы города по вопросам экологии, транспорта и благоустройства Алексей Бубнов.

Ранее DK.RU сообщал, что областные власти поддержали инициативу по созданию нового автобусного перевозчика в городе. 

Напомним, екатеринбургские власти планировали внедрить новую схему работы общественного транспорта еще в 2017 г., проект готовила организация «Город.PRO». Однако тогда сообщение об отмене ста маршрутов общественного транспорта вызвало громкий скандал. К реформе негативно отнеслись представители бизнеса, общественники, ГИБДД. В результате городским властям пришлось пойти на попятную и объявить о заморозке реформы и ее переносе на 2019 г. В рамках транспортной реформы мэрия планировала закупить 100 новых автобусов стоимостью порядка 600 млн руб.

Автор: Анастасия Фортуна
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