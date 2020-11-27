«Без федеральных денег не потянем». Транспортная реформа в Екатеринбурге откладывается

В то же время чиновники уже в 2021 г. начнут пересматривать тарифную сетку в общественном транспорте: стоимость проезда изменят и начнут отказываться от кондукторов.

Заместитель мэра по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов в интервью Е1.RU рассказал, что реализация транспортной реформы в Екатеринбурге откладывается на неопределенный срок. Такое решение пришлось принять из-за пандемии коронавируса:

В ближайшие месяцы изменений городских маршрутов точно не будет. Масштабно реформа начнет внедряться, только когда мы решим вопрос с концессией и обновлением электротранспорта. Эти вопросы мы обсуждаем с федеральным Минтрансом, потому что без привлечения федеральных средств городу и даже региону этот проект не потянуть.

Как рассказывал DK.RU, в сентябре 2020 г. была представлена новая транспортная схема Екатеринбурга. Согласно документу, управление подвижным составом планируется передать в концессию — частные структуры должны будут обновить парк. Также предлагалось поднять стоимость проезда до 32 руб. и ввести единый проездной. Алексей Бубнов рассказал, что тарифную сетку будут пересматривать уже в 2021 г., при этом чиновники могут изменить планы по повышению стоимости проезда:

Тут нужно все просчитать, чтобы не сделать хуже. Расчеты по стоимости проезда мы делали в тот период, когда еще не было пандемии коронавируса. А сейчас полностью изменилась картина по загрузке маршрутов. То есть вся проанализированная нами картина пассажирских перевозок, что называется, поехала. Теперь, чтобы все четко рассчитать, надо вернуться к докризисному периоду.

Заместитель мэра по вопросам благоустройства, транспорта и экологии также рассказал, что со временем в городском транспорте не останется кондукторов, поскольку весь подвижной состав будет оснащен валидаторами:

Постараемся ввести систему, которая действовала еще в советское время, когда люди оплачивали проезд самостоятельно, а на некоторых остановках их проверяли контролеры. В идеале убрать кондукторов полностью. Это ведь и расходы на зарплату, и лишний человек в салоне во время пандемии. Экономически более выгодна работа без кондукторов. Мы рано или поздно к ней придем.

Алексей Бубнов добавил, что весной 2020 г. пассажиропоток в общественном транспорте Екатеринбурга упал до 20%, это поставило перевозчиков в сложное положение. При этом к осени 2020 г. пассажиропоток возрос до 80% от уровня 2019 г. По словам Алексея Бубнова, перевозчики получили финансовую поддержку и пока никто из игроков не планирует уходить с рынка:

Мы планируем обеспечить меры поддержки за счет муниципального бюджета. И федерального — тоже. Я говорю о получении транспортными предприятиями льготных кредитов под гарантии того, что штатная численность не будет сокращена. Так, метро у нас получило порядка 100 миллионов, Гортранс — порядка 500 миллионов. Коммерческие предприятия также получали поддержку. Пока ни один перевозчик Екатеринбурга не заявил о рисках ухода.

Ранее DK.RU сообщал, что областные власти поддержали инициативу по созданию нового автобусного перевозчика в городе. На концессию по электротранспорту претендуют три компании — «Уралтрансмаш» (входит в НПК «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»), «Трансмашхолдинг» (бенефициары этой компании — президент УГМК Искандер Махмудов и член совета директоров УГМК Андрей Бокарев) и «Группа Синара».

Пока же город самостоятельно обновляет автопарк. Так, в 2020 г. Екатеринбург приобрел 57 НефАЗов, оборудованных кондиционерами и устройствами для оплаты проезда, которые позволят отказаться от кондукторов. По данным сайта госзакупок, стоимость одной машины оценивается в 13,9 млн руб. Общая сумма контракта по 57 автобусам составила 792,3 млн руб.