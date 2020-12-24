наSTART#5: Разработчику инновационного решения для ритейла требуется 7 млн на развитие

DK.RU рассказывает о стартапах, которые сегодня ищут инвесторов, а завтра могут стать глобальными компаниями. В пятом выпуске — маркетинговое решение для b2c. Аналогов нет ни в России, ни за рубежом.

Свердловский венчурный фонд, «Деловой квартал» | DK.RU и «Business FM Екатеринбург» представляют проект наSTART — серию материалов об инновационных стартапах Екатеринбурга и Свердловской области, в перспективе способных вырасти в глобальные компании. Два раза в месяц мы публикуем кейсы высокотехнологичных проектов для того, чтобы помочь их создателям привлечь инвестиции и масштабировать бизнес. Мы уверены, что синергия двух крупнейших бизнес-медиа принесет пользу и разработчикам стартапов, и инвесторам.

Американский бизнесмен Джон Ванамейкер сказал: «Я знаю, что половина моего рекламного бюджета расходуется впустую, вот только не знаю, какая именно». Если крупные компании порой «сливают» бюджеты на маркетинг, то малый бизнес, работающий в офлайне, не может себе этого позволить. Стартап DataDarvin уральского предпринимателя Даниила Хрусталева применяет технологии BigData для решения этой проблемы. И это — пятый герой проекта наSTART.

Продукт DataDarvin представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из устройства для умного таргетинга и программной части для быстрого запуска и мониторинга эффективности рекламных кампаний. Устройство, установленное в магазине, салоне красоты, кофейне или аптеке, собирает аудиторию по сигналам Wi-Fi смартфонов, даже если они находятся в выключенном состоянии. Это так называемый принцип «Wi-Fi ловушки», когда смартфон передает сигнал, а устройство его записывает.

Стоит отметить, что собираемые данные полностью обезличены, и весь процесс проходит в строгом соответствии с требованиями законодательства. Разработанный командой алгоритм обрабатывает полученные данные, фиксирует расстояние, время обнаружения и частоту появлений в локации, а личный кабинет позволяет запустить рекламную кампанию в несколько кликов.

Есть сервисы, которые могут собрать аудиторию; есть решения, которые готовят иллюстрации и позволяют управлять рекламой, но только наш продукт «Твой Промоутер» делает все это в комплексе, заменяя целый штат из таргетолога, дизайнера, копирайтера и маркетолога. «Твой Промоутер» создает объявление, настраивает рекламу и показывает её нужным клиентам. Аналоги отсутствуют на рынке, — рассказывает фаундер проекта Даниил Хрусталев.

Клиентами DataDarvin уже стали «Пятёрочка», «Вкусвилл», Tele2, «Сима-Ленд», «Галамарт», а партнерами — Дом.ру и Банк Точка. Однако команда уверена, что наибольшую пользу сервис принесет именно малому бизнесу в сфере услуг, минимизируя издержки на маркетинг.

У проекта DataDarvin — резидентов «Сколково» — множество регалий: они победители Startup Innovations Tour 2019 в сегменте «Цифровые Технологии» и Startupday Екатеринбург 2019, а также призеры всероссийского конкурса INNOWEEK 2018 и обладатели приза «Самый востребованный проект» открытого конкурса стартапов CorpSpace.Retail 2020.

Нэлла Васильева, руководитель телеком-направления ИТ Кластера Фонда «Сколково»:

DataDarvin — одна из немногих компаний, применяющих собственные технические решения на базе wi-fi BIGDATA. Эти разработки позволяют полностью автоматизировать рекламные кампании в интернете — совместить онлайн- и офлайн-трафики, настроить умный таргетинг, создать психографические портреты аудиторий с рекомендательной базой о вовлечении во взаимодействие. «Твой промоутер» можно назвать антикризисным сервисом. Рост его популярности — адекватная реакция на события 2020 г. Хочется надеяться, что «Твой промоутер» поможет магазинам, салонам красоты, банкам, медучреждениям пережить это трудное время.

В планах компании — масштабирование в России. Для закупки комплектующих требуются инвестиции в размере 7 млн руб. Инвестору DataDarvin готовы предложить возврат инвестиций в течение полугода и долю от прибыли.

Контакты: d@datadarvin.com, +7(912)600-33-22. Сайт: datadarvin.com, аккаунт в фейсбуке https://www.facebook.com/datadarvin

наSTART — совместный проект:

Ранее в проекте:

наSTART#1: Разработчик «умной корзины» для супермаркетов ищет 20 млн руб. на развитие

наSTART#2: Разработчик гарнитуры голосового управления персоналом ищет инвесторов

наSTART#3: Медицинскому стартапу необходимо 12 млн руб. для выхода в «серию» и на экспорт

наSTART#4: ИТ-стартап для девелоперов и «Водоканалов» ищет средства на закуп комплектующих