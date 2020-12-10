наSTART#4: ИТ-стартап для девелоперов и «Водоканалов» ищет средства на закуп комплектующих

DK.RU рассказывает о стартапах, которые сегодня ищут инвесторов, а завтра могут стать глобальными компаниями. В четвертом выпуске — разработчик датчиков, сигнализирующих о вскрытии колодезных люков.

Свердловский венчурный фонд, «Деловой квартал» | DK.RU и «Business FM Екатеринбург» представляют проект наSTART — серию материалов об инновационных стартапах Екатеринбурга и Свердловской области, в перспективе способных вырасти в глобальные компании. Два раза в месяц мы публикуем кейсы высокотехнологичных проектов для того, чтобы помочь их создателям привлечь инвестиции и масштабировать бизнес. Мы уверены, что синергия двух крупнейших бизнес-медиа принесет пользу и разработчикам стартапов, и инвесторам.

Открытые канализационные колодцы на проезжих частях, отсутствие решеток на опасных ливневках в жилых зонах — реальность любого российского города. По статистике, только в Москве в месяц бесследно исчезает около 100 канализационных люков. Телекоммуникационные компании, которые терпят большие убытки из-за злоумышленного повреждения кабельных и оптических трасс давно искали технологичное решение для быстрого оповещения о проникновении в шахту. Установка дорогих люков с шарнирами и замками проблему не устраняла.

Эту проблему решает герой четвертого выпуска проекта наSTART — уральский предприниматель Алексей Ткалич и его компания «Схемотехника-центр» (ООО). С помощью новейшей технологии Промышленного Интернета вещей команда запустила производство датчиков вскрытия люков, пока не имеющих аналогов на рынке.

Справка DK.RU Промышленный Интернет вещей (Industrial Internet of Things, сокр. IIoT) — система объединенных компьютерных сетей и подключенных к ним промышленных (производственных) объектов со встроенными датчиками и программным обеспечением для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия человека.

Применение Интернета вещей в промышленности создает новые возможности для развития производства и решает ряд важнейших задач: повышение производительности оборудования, снижение материальных и энергетических затрат, повышение качества, оптимизация и улучшение условий труда сотрудников компании, рост рентабельности производства и конкурентоспособности на мировом рынке.

По данным компании J’son & Partners Consulting, объем российского рынка межмашинных коммуникаций (M2M) и Интернета Вещей (IoT) достиг 64 млрд руб. по итогам 2019 г. Количество подключенных к WAN устройств IoT/M2M составило около 23 млн, увеличившись на 21% по отношению к 2018 г. Прогнозируется, что к 2025 г. количество подключенных устройств увеличится до 56 млн, при этом в денежном выражении рынок вырастет до 86 млрд руб.

Впервые протестировать продукт мы смогли совместно с компанией МТС. Главной задачей для нас в этом проекте было создать датчик, работающий практически в любых условиях: от морозов до погружения в кипящую воду — ведь датчик предназначен для установки в любых колодцах и даже ливневках. При этом самое важное — датчик не должен требовать какого-либо обслуживания минимум пять лет. Нам удалось этого добиться благодаря использованию новейшей технологии передачи данных LTE NB-IoT, что позволяет нам существенно экономить батарею — это самое проблемное место в технике промышленного интернета вещей. Датчик является полностью беспроводным и не требует высокой квалификации для выполнения монтажных работ. Таким образом, без существенных накладных расходов эти и другие наши охранные датчики позволяют минимизировать ущерб заказчика, — рассказывает Алексей Ткалич.

Перспективу применения таких датчиков в ближайшем будущем видит и Андрей Елизаров, директор МТС в Свердловской области:

Уже сейчас мы отмечаем интерес со стороны муниципалитетов, предприятий «Водоканала» и теплоснабжающих организаций. Оснастить специальным датчиком каждый люк — задача выполнимая и не слишком дорогая. Цифровой люк предупредит о несанкционированном открытии, позволит аварийным службам оперативно устранить неисправность и сократит финансовые потери в долгосрочной перспективе. Небольшие чипы устойчивы к вибрации и ударом и могут бесперебойно работать при температуре от -40 до +105 градусов Цельсия. Устройство без подзарядки может работать до 10 лет, а пользователи могут подключить к одной базовой станции десятки тысяч устройств. Все это позволяет хорошо экономить и оптимизировать работу.

Пилотные испытания уже прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбове и Самаре. Заказ на поставку 1 тыс. датчиков «Схемотехника-центр» получила от ПАО «МТС». В числе других клиентов — дочерние предприятия ООО «Газпром межрегионгаз» и девелопер Брусника. «Схемотехника-центр» — портфельная компания Свердловского венчурного фонда и резидент Технопарка «Университетский».

На выполнение последующих заказов и закуп комплектующих (радиодеталей, механики, элементов питания) «Схемотехника-центр» ищет инвесторов для оперативного пополнения оборотных средств на сумму от 2 млн руб., чтобы выдерживать требуемые сроки производства. Максимальный срок возврата инвестиций — 6 месяцев. Инвестору компания готова предложить 30% от прибыли.

Контакты: Алексей Ткалич, директор ООО «Схемотехника-центр». E-mail: tkalich@circuitdc.com. Сайт: http://impribor.ru/catalog/kontrol-lyukov

наSTART — совместный проект:

Ранее в проекте:

наSTART#1: Разработчик «умной корзины» для супермаркетов ищет 20 млн руб. на развитие

наSTART#2: Разработчик гарнитуры голосового управления персоналом ищет инвесторов

наSTART#3: Медицинскому стартапу необходимо 12 млн руб. для выхода в «серию» и на экспорт