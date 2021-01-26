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Высокинский официально стал первым вице-губернатором Свердловской области

Высокинский официально стал первым вице-губернатором Свердловской области
Иллюстрация: архив DK.RU

Назначение на пост одобрили депутаты регионального законодательного собрания. За кандидатуру проголосовали 38 народных избранников, против выступили трое — все они члены фракции ЛДПР.

#ВЫСОКИНСКИЙ#ВЛАСТЬ#НАЗНАЧЕНИЯ

В качестве кандидата на пост первого заместителя губернатора области Александра Высокинского парламентариям представил их коллега Валерий Чайников. Он пояснил, что Высокинский будет курировать вопросы социально-экономического развития региона и назвал его профессионалом.

Губернатор оказал ему доверие. Александра Геннадьевича хотелось бы охарактеризовать как человека упорного, настойчивого, который несмотря ни на что достигает поставленных целей. Профессионализм Александра Геннадьевича, думаю, также не вызывает сомнений, — так представил кандидата Чайников.

Сам Высокинский во время выступления рассказал, что намерен заниматься реализацей нацпроектов и губернаторской программы «Пятилетка развития», которые направлены на улучшение качества жизни свердловчан. Также он будет курировать подготовку к значимым для региона событиям —  Универсиаде-2023, 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила, форуму «Спорт-Аккорд», выставке «ИННОПРОМ». Помимо этого, Высокинский заверил депутатов Заксобрания в том, что будет оказывать поддержку малому бизнесу и продолжит решать вопросы увеличения числа школ, которыми он занимался будучи главой Екатеринбурга. В частности экс-мэр анонсировал начало реконструкции гимназий № 40 и 41 в Екатеринбурге.

Как писал DK.RU, накануне Александр Высокинский встречался с представителями всех фракций регионального Заксобрания. Вчера он уже получил одобрение депутатской фракции «Единой России». Сегодня все они проголосовали за назначенную губернатором кандидатуру. Против высказались лишь представители ЛДПР

Мы не можем оценивать его работу на предыдущем месте работы — это полномочия представительного органа власти Екатеринбурга. Кроме того, у нас пока не было возможности оценить его работу [в новой должности]: времени для этого просто не было, ведь 10 дней шли новогодние праздники. Мы готовы взаимодействовать, но сегодня мы решили не поддерживать эту кандидатуру, — пояснил решение фракции депутат Михаил Зубарев.

Напомним, о том, что Высокинский покидает пост главы Екатеринбурга, стало известно в декабре. Губернатор области Евгений Куйвашев произвел рокировку: экс-мэра он назначил временно исполнящим обязанности своего первого заместителя, а Алексея Орлова, который ранее занимал эту должность, — врио мэра Екатеринбурга.

Если Александра Высокинского уже утвердили официально в должности, предложенной главой региона, то Алексей Орлов пока так и числится врио: решение о новом главе вначале примет конкурсная комиссия, затем кандидатуру должны одобрить депутаты гордумы Екатеринбурга. Свои заявки на участие в конкурсе на должность мэра подали 44 человека, сообщал DK.RU.

Тем временем Евгений Куйвашев написал в своем инстаграм-аккаунте о том, что сделает своим заместителем еще одного свердловского мэра — главу Каменска-Уральского Алексея Шмыкова.

В ближайшее время у Алексея Викторовича истекает срок полномочий, и он принял мое предложение о переходе в правительство области на должность моего заместителя,— пояснил губернатор своим подписчикам. 

Автор: Инна Вейн
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