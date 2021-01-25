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Экс-мэр Екатеринбурга в назначении на новую должность заручился поддержкой депутатов

Экс-мэр Екатеринбурга в назначении на новую должность заручился поддержкой депутатов
Иллюстрация: Екатеринбург.рф

Александр Высокинский сможет стать заместителем губернатора Свердловской области, если этот вопрос утвердит областное заксобрание. Пока он проходит собеседование у фракций.

#ВЫСОКИНСКИЙ#НОВОСТИ

Депутатская фракция «Единая Россия» Законодательного собрания одобрила назначение бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского первым заместителем губернатора Евгения Куйвашева Свердловской области единогласно.

Мы пообщались с ним и одобрили единогласно после обсуждения. Обсуждались предложения, связанные с реализацией крупных проектов на территории области. Александр Геннадьевич говорил о том, что сам готов курировать серьезные проекты, — рассказала ЕАН руководитель фракции Елена Чечунова.

Напомним, пост мэра Екатеринбурга Александр Высокинский покинул в конце 2020 г. Депутаты одобрили его отставку, а губернатор региона Евгений Куйваешв назначил его исполняющим обязанности первого заместителя губернатора. Чтобы он занял эту должность, вопрос о его назначении должны утвердить депутаты заксобрания. Заседание состоится 26 января, пока экс-мэр проходит собеседования с фракциями, представленными в ЗакСО.

Тем временем Александр Высокинский же принимает участие в официальных мероприятиях. В частности, он поучаствовал в церемонии начала строительных работ и презентации мастер-плана будущего завода по выпуску колес для железнодорожных вагонов, которая прошла 22 января на площадке ОЭЗ «Титановая долина» в Верхней Салде.

Сегодня легли первые кубы грунта в площадку, дальше пойдет стройка - это работа для наших строительных компаний, производство строительных материалов, заработная плата, оборудование, которое частично тоже будет произведено на Урале. Это эффект от прямых инвестиций, — заявил Александр Высокинский.

Автор: Анна Хлебникова
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