Экс-мэр Екатеринбурга в назначении на новую должность заручился поддержкой депутатов

Александр Высокинский сможет стать заместителем губернатора Свердловской области, если этот вопрос утвердит областное заксобрание. Пока он проходит собеседование у фракций.

Депутатская фракция «Единая Россия» Законодательного собрания одобрила назначение бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского первым заместителем губернатора Евгения Куйвашева Свердловской области единогласно.

Мы пообщались с ним и одобрили единогласно после обсуждения. Обсуждались предложения, связанные с реализацией крупных проектов на территории области. Александр Геннадьевич говорил о том, что сам готов курировать серьезные проекты, — рассказала ЕАН руководитель фракции Елена Чечунова.

Напомним, пост мэра Екатеринбурга Александр Высокинский покинул в конце 2020 г. Депутаты одобрили его отставку, а губернатор региона Евгений Куйваешв назначил его исполняющим обязанности первого заместителя губернатора. Чтобы он занял эту должность, вопрос о его назначении должны утвердить депутаты заксобрания. Заседание состоится 26 января, пока экс-мэр проходит собеседования с фракциями, представленными в ЗакСО.

Тем временем Александр Высокинский же принимает участие в официальных мероприятиях. В частности, он поучаствовал в церемонии начала строительных работ и презентации мастер-плана будущего завода по выпуску колес для железнодорожных вагонов, которая прошла 22 января на площадке ОЭЗ «Титановая долина» в Верхней Салде.