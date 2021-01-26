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«В стране накопилось. Триггером может быть что угодно: хоть трусы, хоть ершик»

«В стране накопилось. Триггером может быть что угодно: хоть трусы, хоть ершик»
Автор фото: Андрей Пермяков. Иллюстрация: DK.RU

«Те, кто не пускал подростков на митинги, — они точно не тайные навальнисты?» Почему власть с одной стороны объявляет молодежные выборы, с другой — устраивает истерику вокруг участия детей в шествиях.

#ПОЛИТИКА#СМОТРИТЕЛЬ#МНЕНИЯ

Евгений Енин, телеведущий, блогер, автор рубрики «Смотритель» на DK.RU:

— У субботних акций, митингов, шествий в городах России было несколько особенностей, давайте разберем.

Вышло гораздо больше людей, чем можно было ожидать зимой и по не очень понятно какому поводу. Навального задерживали не раз и не два, разоблачающих фильмов выпущено много часов, раньше «не стреляло», сейчас «стрельнуло».

География, количество городов, где кто-то куда-то сходил или постоял — не помню, когда столько было. Вот что интернет животворящий широкополосный делает.

Вывод: накопилось. Нам срочно нужен свисток, чтобы спускать накопившийся в стране пар. Очевидно, что поддавливает, и триггером может быть что угодно: хоть трусы, хоть ершик. Люди выходят не потому что Навальный и дворец, а потому что уже злые и раздраженные, дай только повод.

И Навальный дает. Судя по количеству просмотров фильма про «дворец Путина», Навальный, может быть, и бузотер из интернета, но бузотер, уже способный отрывать какое-то количество людей от интернета и выводить их на улицы.

Еще особенность: глобальная истерика на тему участия в митингах детей. Если посмотреть-послушать, штабы Навального только и делали, что ели агитировали младенцев принять участие в несанкционированных акциях. В результате ни доказательств существования такой агитации, ни, собственно, сколько-нибудь массового участия детей в акциях не обнаружено.

Скажем сразу: тащить детей туда, где теоретически возможен «замес», это глупость за гранью преступления. И если кто-то действительно пытается заманить мелких детей в толпу, где что угодно может случиться, за это нужно наказывать.

Другое дело, дети бывают разные. Есть дети системы «дети — дети», а есть системы «они же дети» или «дети — подростки». Юридически — дети, фактически — попробуй скажи ему что он неразумный ребенок и должен слушаться маму и сидеть дома, а не шляться по митингам.

Я рискну сказать, что не к организации, конечно, но к наполнению этих митингов участниками от всей души приложилась власть во всех своих видах.

Как сделать из школьника политически активного оппозиционера? Объявить субботу учебным днем. Потребовать в школьных чатах не пускать детей на митинги. Чему родители или возмутятся и сами станут оппозиционерами, или, если они поглупее, попробуют приказать детям сидеть дома с понятным результатом.

В 1986 году в Казахстане, где я тогда жил, случились первые в СССР беспорядки на национальной почве. Вечером мне позвонил отец с работы и сказал, чтобы я сидел дома. Через полчаса я шел в составе банды из 30 человек такой же 15-17 летней шпаны наводить порядок, как мы его себе тогда представляли.

Те, кто пытался подросткам запретить ходить на митинги — они точно не тайные навальнисты, они не понимали, что реакция будет обратная?

Я вам открою тайну великую. Запрещать детям-подросткам заниматься политикой, ходить на митинги и прочими способами алкать справедливости — это примерно как запрещать им заниматься сексом. Можно, в каких-то случаях сработает, но в целом — бессмысленно. Поведением подростка управляют гормоны и недоразвитые лобные доли, и, если в промежутке от 14 до 25 нам не хочется причинить справедливость в мировом масштабе, с нами что-то не так.

При этом Минпросвещения призвало родителей оградить детей от участия в несогласованных акциях. В ведомстве отметили, что «школьники, школа и в целом образовательная среда вне политики, и никто не имеет права втягивать молодежь в различные политические действия и провокации». 

Я вам еще одну тайну открою. То, что подростков тянет на свершения, это вообще не тайна, те самые люди, которые в Минпросвещения пишут, что никто не имеет права втягивать молодежь в политические действия, учились в советских школах и в политические действия были втянуты с первого класса, с октябрятского значка. Потом — пионеры, комсомольцы. Забыли?

Нас еще и воспитывали на примерах детей и молодежи, вовсю участвовавших в несогласованных акциях. И даже — боже мой — в революционных действиях, в свержении власти. Гавроша помним? Образ гимназиста на баррикаде против Росгвардии жандармов в 1905 году перед глазами не предстает? «Неуловимые мстители» — погуглите, если забыли.

Разумеется, государство, любое и всегда, старается подростковые гормоны поставить себе на службу. И современное российское государство вопреки заветам государственного Минпросвещения  втягивает молодежь в политические действия со страшной силой. У нас есть «Российское движение школьников», «Молодая гвардия «Единой России», «Молодежка ОНФ». А в Екатеринбурге смотрите что прямо сейчас происходит:

«Стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Молодежного парламента Свердловской области V созыва … Напомним, что принять участие в выборах в качестве избирателей могут молодые жители области в возрасте от 14 до 31 года, баллотироваться в депутаты можно с 16 лет, а наблюдать за процессом первых полноценных выборов в интернет-пространстве смогут все желающие без ограничений по возрасту». 

Избирать — с 14, быть депутатом — с 16, а наблюдать — хоть из коляски. Если это не втягивание детей и молодежи в политическую деятельность, то что это такое? При этом сказать: «Дорогие дети и молодежь! Если вы интересуетесь политикой, мы тут для вас сделали молодежный парламент, поэтому вы сюда ходите, а на митинги не ходите» — это все равно что пытаться отвлечь подростков от того же секса, записав в спортивную секцию. Есть разница между занятием комнатной политикой по правилам и под присмотром взрослых, и реальным движем на улице.

Остается понять, что это была за паника про детей на митингах, где их не было?

Можно предположить, что кто-то подумал: «Надо не пускать детей и подростков на митинги, которые, формально, за свободу Навального, иначе они в 21 и в 24 годах неизвестно как проголосуют». Тут придется расстроить — если вот так не пускать подростков на митинги, то как раз известно, очень хорошо известно, как они проголосуют.

Да, работают где-то в недрах власти тайные агенты Навального.

>>> Читайте также на DK.RU: «Заберем деньги у богатых и отдадим больным деткам. Не государство, а Робин Гуд какой-то»

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Автор: Ольга Селезнева
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