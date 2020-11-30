«Заберем деньги у богатых и отдадим больным деткам. Не государство, а Робин Гуд какой-то»

«Все это отвратительно, потому что мы исподволь пестуем ненависть к социальной группе «богатые». Что, кстати, напрямую запрещено законодательством». Евгений Енин о том, к чему ведет налог на роскошь.

«Президент Владимир Путин подписал закон о повышении с 13% до 15% ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, чей годовой доход превышает 5 млн руб.».

Евгений Енин, телеведущий, блогер, автор рубрики «Смотритель» на DK.RU:

— Она больше не плоская — наша шкала подоходного налога для физических лиц. А здравый смысл брошен в топку популизма — ногами в эту топку забит, потому что мы не просто заставим богатых платить больше, мы эти деньги пустим на лечение детей с орфанными (редкими) заболеваниями.

Сейчас-то этих детей не лечат вообще, что ли? Потому что если лечат — за государственный счет, то направлять допдоходы бюджета в какой-то специальный фонд нет никакой нужды. А если не лечат, так, может быть, спросить: какого хрена? — и посмотреть на топов госкорпораций, у которых зарплата 5 миллионов не в год, а в неделю? Или не прощать долги всех стран и континентов, а потребовать их вернуть, на лечение детей исключительно? На святое, типа Олимпиады, Универсиады и гуманитарной помощи сирийским беженцам даже не замахиваемся, это важнее.

Но смысл, видимо в том, что чернь бюджетники и прочие пенсионеры могут приходить в восторг: мы заставим богатых раскошелиться и отдадим их деньги больным деткам. Не государство, а Робин Гуд какой-то.

И все это вполне отвратительно, потому что мы исподволь пестуем ненависть к социальной группе «богатые». Что, кстати, напрямую запрещено нашим законодательством, нельзя у нас шпынять социальные группы, даже такие неприятные, как «богатые». И дело не в том, что олигархов жалко, а в том, что представления о том, кто такой богатый, зависят от дохода об этом задумавшегося. Огромное количество дорогих россиян зарабатывает тысяч, например, 25 в месяц, и какой-нибудь сраный корейский автомобиль без ничего за миллион — это весь их доход за три с лишним года, то есть, недостижимая роскошь.

Попытки навести справедливость в любом виде пугают, а при слове «справедливость» рука тянется к пистолету — исключительно для самообороны.

Когда гопник отжимает у кого-то телефон, он восстанавливает социальную справедливость, как она ему представляется, потому что у него такого телефона нет, а ему хочется, а этот мажор еще себе купит. И ведь, действительно, купит, куда денется. А Гитлер (давайте сразу Гитлер будет) только и делал, что восстанавливал справедливость в отношении немцев. Всему остальному миру это не особенно понравилось.

Ну вот почему нужно заставлять богатых платить больше налогов не в абсолютном исчислении, но и в относительном тоже? Какому больному сознанию это кажется справедливым?

Мне, например, представляет справедливой не прогрессивная, а регрессивная налоговая шкала. Один человек зарабатывает 10 тысяч в месяц и платит 15.600 в год налогов. Другой зарабатывает 100.000 и платит 156.000 в год. Кто из них молодец? Не второй разве? Ну, так и давайте его поощрим, пусть он платит не 13% подоходника, а 10%, все равно это будет почти в десять раз больше, чем у того, кто непонятно вообще чем занимается, если зарабатывает всего 10.000. Это справедливо? Это как минимум логично.

А вот «хорошо работаешь, много зарабатываешь, платишь большие суммы в виде налогов, значит, мы заставим тебя платить еще больше», это никак не логично. И почему же это может быть справедливым? И вот пример того, к чему может привести подобное робингудство.

«Комиссия по бюджету и экономической политике гордумы Екатеринбурга одобрила повышение ставки налога на имущество физлиц. Речь идет о недвижимости стоимостью по кадастру более 7 миллионов. За такое жилье платить придется исходя из ставки в 0,2%, налог на более дешевые квартиры и комнаты составит 0,1 %».

Депутатам гордумы Екатеринбурга шандарахнуло в голову дважды. Первый раз — когда они решили, что налог на жилье надо увеличивать, второй — когда квартиры дороже 7 миллионов показались им роскошью.

Налог на жилье в принципе в своей основе имеет бандитскую логику. Ты купил квартиру — значит, заработал денег, с которых уплатил налоги, создал рабочие места в строительной отрасли, создал рабочие места в сфере ЖКХ, избавил государство от необходимости обеспечивать тебя жильем, то есть, опять ты со всех сторон молодец. И почему вдруг ты государству должен заплатить еще? За что?

Налоги никому не нравятся, но когда мы делимся частью заработанного — это понятно и опять же логично. А за жилье государство дерет с нас деньги потому что а) хочет денег б) может драть. С той же логикой грабит разбойник на большой дороге.

Почему государство хочет брать больше денег с владельцев чего-то роскошно-элитного, машин, квартир? Ну потому что у них, наверное, есть деньги, раз есть что-то роскошно-элитное. Логика опять же грабительская, но логика.

Вот только квартиры в Екатеринбурге за 7.000.000 — это нихрена не роскошь, комиссия имени товарища Швондера пришла не по адресу. 7 лимонов — это нормальная «трешка» в нормальном доме совсем даже не в центре. Нормальном, подчеркиваю, не «элитном». А поближе к центру — это уже «двушка». Которая, например, досталась тебе по наследству, это единственное жилье, а у тебя обычная средняя для Екатеринбурга зарплата. И какой такой справедливостью можно обосновать то, что ты будешь платить налог на недвижимость в два раза больше? Или у тебя семья четыре человека, ты взял «трешку» в ипотеку, чтобы у разнополых детей были свои комнаты, и — на тебе подарок на Новый год от городских депутатов: налог в два раза больше.

Не нравится? А кто только что испытывал чувство глубоко удовлетворенной социальной справедливости от повышенного подоходного налога на богатых? И что с того, что ты совсем не богатый, кому-то и кобыла невеста.

Поосторожнее надо быть со справедливостью.

PS. Дума во вторник, 24 ноября, на заседании оставила ставку налога прежней, 0,1% для всех. Есть инстинкт самосохранения у большинства. У комиссии по бюджету — нет.