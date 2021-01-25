«Скучно, девочки. Хоть чего-нибудь попридумывали бы еще». Путин о расследовании про дворец

«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало». Президент впервые ответил на фильм Навального.

Владимир Путин впервые прокомментировал расследование ФБК Алексея Навального о дворце в Геленджике за 100 млрд руб., который, как утверждается, построен для президента.

Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало, — сказал Путин, отвечая на вопрос студента на видеоконференции по случаю Татьяниного дня.

Президент сказал, что не смотрел фильм целиком, но листал видеоподборки, которые ему принесли помощники, и назвал видео «монтажом и компиляцией», цель которого — «промыть мозги» россиянам.

Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: «Скучно, девочки». Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще, — добавил Путин.

Стоит отметить, что в расследовании ФБК (признан в России иноагентом) не утверждается, что дворец принадлежит Путину или его близким родственникам. Там говорится, что строительство и содержание усадьбы финансируют доверенные лица президента, в том числе главы крупнейших госкомпаний, а управляют дворцом фирмы, принадлежащие друзьям и знакомым Путина.

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Он также отметил, что все люди могут заниматься политической деятельностью, но в рамках закона, и выступил против втягивания в митинги несовершеннолетних.

Нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь так террористы поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Вот здесь немножко как бы фокус смещается, но по сути это тоже самое.

Путин также добавил , что из всего, что указано в фильме в качестве его собственности, он заинтересовался только виноделием, но не как бизнесом, а как видом деятельности.

У меня советник есть — Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо», крупной нашей компании с хорошим бэкграундом. <...> Он у меня сейчас советник. Когда работу закончу, может, я пойду работать советником к нему. Но не как бизнесмен, а как специалист — хотя бы в области права, — рассказал Путин.