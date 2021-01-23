В Екатеринбурге на протестную акцию пришли 5 тыс. человек. В конце ОМОН разогнал людей

Шествие в поддержку арестованного Алексея Навального собрало, по разным оценкам, от 3 тыс. до 10 тыс. участников. Когда люди стали расходиться, полицейские начали задерживать людей — всего 14 человек.

23 января в Екатеринбурге прошло шествие в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного сразу после возвращения из Германии, где он лечился от отравления, в Россию. Акция началась в 14.00 на берегу городского пруда, возле входа на стадион «Динамо», затем ее участники пошли вдоль набережной до ул. 8 марта и повернули направо, к площади у Драмтеатра.

По оценке министерства общественной безопасности Свердловской области, в акции участвовало порядка 3 тыс. человек, организаторы оценивают численность участников в 7-10 тыс. человек. Акция проходила мирно, но, когда значительное количество участников уже разошлись (температура приближалась к -30 градусам), полицейские решили задержать несколько человек с плакатами. Среди них был и уличный художник Тимофей Радя с плакатом «Мир хижинам, война дворцам».

В определенный момент в толпе кто-то взорвал петарду, пустили дымовую шашку, в полицейских бросали снежки. После этого ОМОН начал жестко вытеснять людей из сквера. Четырех человек задержали прямо на льду городского пруда, когда они пошли на противоположный берег. Всего, по данным министерства общественной безопасности, в Екатеринбурге задержали 14 человек.

Екатеринбург показал класс: пришло столько людей и нам удалось осуществить все задуманное, пройти до конца по маршруту. В конце была маленькая ложка дегтя из-за провокаций. Если бы не стали выдергивать Радю… Самое главное, в этом не было смысла, уже почти половина людей разошлись, не было в этом никакого смысла. Это задержание и спровоцировало кучу агрессивной молодежи. Мы пытались всех успокоить, потому что этого не нужно, нам нужны повторяющиеся протесты, скорее всего, нам надо будет выходить на следующей неделе, мы ближе к делу объявим об этом, — сказал E1 начальник штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзякова также прокомментировала задержания на акции: