«Путину надо запускать операцию «преемник». Иначе 2024 года страна может и не пережить»

«Вот если выйдет миллион, никакой ОМОН его не остановит. Это уже будет давлением на власть. Мирным давлением. Но до этого миллиона еще очень далеко». Эксперты — о субботних протестах.

Протестные акции в поддержку Алексея Навального в субботу, 23 января, стали самыми многочисленными из несогласованных митингов в новейшей истории России: в Москве, по разным оценкам, на улицы вышли от 4000 (оценка МВД исходя из численности на ул. Пушкинская) до 50000 человек (оценка ФБК*), в крупных городах — в среднем несколько тысяч человек. Суммарно, по данным «ОВД-Инфо», было задержано 3296 человек, в том числе 1294 человека в Москве и 489 — в Санкт-Петербурге.

Эксперты считают акцию успехом оппозиции, но отмечают, что для изменения ситуации этого явно недостаточно. Вместе с тем российском власти необходимо давать несогласным возможность высказаться и сделать парламент местом для дискуссий, чтобы она не перешла на улицы, уверены они.

Так, экономист Сергей Алексашенко считает, что субботние митинги не сильно изменили ситуацию: даже несмотря на рекордное количество людей в отдельных городах, пока все измеряется сотнями или тысячами участников, и этого недостаточно, чтобы власть испугалась или подвинулась. Вместе с тем ОМОН действовал не так жестоко, как в Минске, где долго были протесты после президентских выборов 9 августа 2020 г., то есть ни с одной стороны усиления не произошло. Однако если на митинги выйдет больше людей, ситуация изменится, уверен экономист.

Количество переходит в качество — это закон марксистской диалектики. Собственно, чтобы ситуация перешла в новое измерение, нужно резкое, кратное (в сотни раз) увеличение количества протестующих. Либо ожесточение со стороны ОМОНа. Либо применение более жестких, чем снежки, мер со стороны протестующих. Либо так, либо так. Допустим, в Москве вышли десять тысяч. Умножьте на сто — получится миллион. Вот если выйдет миллион, никакой ОМОН его не остановит. Это уже будет давлением на власть. Мирным давлением. Но до этого миллиона еще очень далеко, — рассуждает Сергей Алексашенко в разговоре с The Bell.

«Вышло мало людей, много людей голосуют за Путина». Кремль о числе протестующих

По мнению политтехнолога Константина Калачева, сейчас только начало развития ситуации, и власть пока полную адекватность не утратила. Протестующие стали увереннее, но для успеха им надо показать не только смелость, но и доказательства, что у них есть план. Юрист Роман Бевзенко, напротив, считает, что власть действует очень глупо: обществу необходим легальный способ выражать не только несогласие, но даже поливариативность мнения, иначе неизбежна радикализация, и за этим неизбежно придет насилие.

Иногда говорят, что Путин — плохой стратег, но великолепный тактик. Сегодняшний день показал, что он и как тактик не очень хорош, — считает юрист.

Серийность субботних протестов маловероятна, полагает политолог Константин Костин: выплеск негатива произошел, а какой-то серьезной политической программы не видно. Он уверен, что до выборов в Госдуму еще долго, чтобы митинги в поддержку Навального непосредственно повлияли на ситуацию. Пока у участников протестов нет понимания, как выплеск эмоции трансформировать в политический результат, говорит политолог Михаил Виноградов.

Пока нет такой стратегии, даже при регулярных мероприятиях есть риск того, что результат окажется не выше, чем в Хабаровске и Минске, — отмечает он.

Главный признак турбулентности в России — раскол элиты, но об этом пока речи не идет, хотя не приходится говорить и об осмысленных и консолидированных действиях элит, добавляет эксперт.

Политолог Аббас Галлямов считает, что отравление и арест Навального способствовали сплочению оппозиции, так как это резко сократило число других оппозиционеров, желающих критиковать политика. Чем дольше Навальный будет находиться в тюрьме — тем больше шансов, что он превратится-таки в «русского Манделу» — если 15 лет назад в российском обществе не было на него запроса, то сейчас позиция принципиально другая, поскольку уверенность в безоблачности будущего исчезла.

Власти надо налаживать диалог с обществом — пока оно еще не полностью ушло в оппозицию. Для этого надо отказаться от безумной идеи в очередной раз взять Думу под полный контроль. Парламент должен стать местом для дискуссий. Российской политике нужна институционально оформленная площадка; только тогда есть шанс, что она не перетечет окончательно на площади. Во-вторых, и это самое главное, Путину надо запускать операцию «преемник». Иначе 2024 года страна может и не пережить, — рассказал политолог изданию VTimes.

Фильм-расследование Навального о дворце президента за 100 млрд руб. и подавление протестов привели к международному резонансу, Владимира Путина все чаще сравнивают с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который жестко подавил протесты (при этом в январе страну лишили матчей ЧМ по хоккею 2021 г.), и дальше значение международного фактора будет нарастать, уверен Николай Петров, руководитель Центра политико-географических исследований. Анонс продолжения протестов в предвыборный год обостряет ситуацию.

И это ставит Кремль в более тяжелое положение, чем Лукашенко, — выборы у нас еще только предстоят, и довольно скоро. Похоже, для политической трансформации, которую начал Владимир Путин год назад, наступили плохие времена, — резюмирует эксперт.

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