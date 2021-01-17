«Конкурс превращается в шоу». За пост мэра Екатеринбурга будут «бороться» 30 человек

В конкурсе на должность главы Екатеринбурга настоящий ажиотаж: меньше чем за неделю подано уже восемь заявок. Их будет еще больше — и у этого процесса есть бенефициары, полагает эксперт.

В Ека­те­рин­бур­ге на этой неделе начался при­ем документов для участия в конкурсе на должность главы города. Последний срок подачи заявки — 22 января. Конкурс состоится 1 февраля. А окончательную кандидатуру будут утверждать депутаты Гордумы.

На текущий момент по­да­но уже во­семь за­явок. Свои амбиции заявили как политики, общественники и бизнесмены, так и совершенно неожиданные персоны. Например, заявку подал работник железной дороги из Миасса (Челябинская область), состоящий в КПРФ и ранее баллотировавшийся в мэры Челябинска.

Анатолий Гагарин, д.ф.н., директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, полагает, что ко­ли­че­ство за­явок бу­дет расти и даль­ше. В ито­ге мо­жет быть по­да­но до 30 за­явок, по­сколь­ку «от­дель­ные лица за­ин­те­ре­со­ва­ны в том, что­бы пре­вра­тить этот кон­курс в некое шоу».

Мы это уже ви­дим, по­сколь­ку пред­ла­га­ют по­рой аб­сурд­ных кан­ди­да­тов. По­это­му это как раз та по­зи­ция, ко­то­рая рас­счи­та­на на рас­крут­ку в ме­диа и соц­се­тях: со­здать инфор­ма­ци­он­ный по­вод для ши­ро­ко­го об­суж­де­ния, до­бить­ся того, что­бы сама проце­ду­ра от­бо­ра пре­вра­ти­лась в некий фарс. <...> Нуж­но прой­ти этот пе­ри­од карна­ва­ли­за­ции вы­бор­но­го про­цес­са. В кон­це кон­цов, те кан­ди­да­ты, ко­то­рые действи­тель­но об­ла­да­ют ком­пе­тен­ци­я­ми, пол­но­мо­чи­я­ми, опы­том и всем необ­хо­димым для того, что­бы стать гла­вой го­ро­да, и бу­дут рас­смот­ре­ны на ко­мис­сии. И такие кан­ди­да­ты есть, — отметил Гагарин (цитата по сайту «Региональные комментарии»).

Бенефициаров ажиотажного процесса эксперт не назвал.

Основным претендентом на пост мэра Екатеринбурга считается экс-замгубернатора Алексей Орлов, который после отставки Александра Высокинского встал во главе города в статусе «и.о.».

Рокировки в администрации города начались в конце 2020 г., сообщал DK.RU.