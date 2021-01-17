«Конкурс превращается в шоу». За пост мэра Екатеринбурга будут «бороться» 30 человек
В конкурсе на должность главы Екатеринбурга настоящий ажиотаж: меньше чем за неделю подано уже восемь заявок. Их будет еще больше — и у этого процесса есть бенефициары, полагает эксперт.
В Екатеринбурге на этой неделе начался прием документов для участия в конкурсе на должность главы города. Последний срок подачи заявки — 22 января. Конкурс состоится 1 февраля. А окончательную кандидатуру будут утверждать депутаты Гордумы.
На текущий момент подано уже восемь заявок. Свои амбиции заявили как политики, общественники и бизнесмены, так и совершенно неожиданные персоны. Например, заявку подал работник железной дороги из Миасса (Челябинская область), состоящий в КПРФ и ранее баллотировавшийся в мэры Челябинска.
Анатолий Гагарин, д.ф.н., директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, полагает, что количество заявок будет расти и дальше. В итоге может быть подано до 30 заявок, поскольку «отдельные лица заинтересованы в том, чтобы превратить этот конкурс в некое шоу».
Мы это уже видим, поскольку предлагают порой абсурдных кандидатов. Поэтому это как раз та позиция, которая рассчитана на раскрутку в медиа и соцсетях: создать информационный повод для широкого обсуждения, добиться того, чтобы сама процедура отбора превратилась в некий фарс. <...> Нужно пройти этот период карнавализации выборного процесса. В конце концов, те кандидаты, которые действительно обладают компетенциями, полномочиями, опытом и всем необходимым для того, чтобы стать главой города, и будут рассмотрены на комиссии. И такие кандидаты есть, — отметил Гагарин (цитата по сайту «Региональные комментарии»).
Бенефициаров ажиотажного процесса эксперт не назвал.
Основным претендентом на пост мэра Екатеринбурга считается экс-замгубернатора Алексей Орлов, который после отставки Александра Высокинского встал во главе города в статусе «и.о.».
Рокировки в администрации города начались в конце 2020 г., сообщал DK.RU.