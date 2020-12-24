«До февраля отставок не будет» — Алексей Орлов

Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о том, чем займется в ближайшие недели и почему пока никаких перестановок в мэрии ждать не стоит.

Алексей Орлов, который на этой неделе фактически возглавил администрацию Екатеринбурга, дал порталу E1 большое интервью в этом статусе.

Как рассказал Орлов, особо вникать в проблемы управления городом ему не придется — у него за плечами шестилетний опыт муниципальной службы. Главное сейчас нормально пережить новогодние праздники — без коммунальных аварий и снежных завалов.

По его мнению, одно из слабых мест в Екатеринбурге — это общественный транспорт: старый трамвайный парк, вагоны, в которых нет отопления и кондиционирования.

Будь общественный транспорт комфортным, многие жители, зная, что на дорогу до работы потратят двадцать минут, перестали бы использовать автомобили. Тогда и пробок было бы меньше. Москва идет по этому пути. При этом без организации работы над появлением платных парковочных мест тоже, наверное, не обойтись, — поделился он.

Что касается перестановок в администрации города (накануне DK.RU писал о том, что, вероятнее всего, в ближайшее время сменится вице-мэр по строительству), Алексей Орлов предложил подождать с этими вопросами до 10 февраля.

У меня нет полномочий кого-то освобождать, с сегодняшнего дня все в мэрии работают в статусе исполняющих обязанности, в том числе и я. Все заместители мэра, руководители департаментов, управлений, комитетов. В уставе Екатеринбурга прописана такая норма, что все складывают свои полномочия. И до избрания главы в установленном порядке все занимают должности в статусе врио. 10 февраля уже возможны назначения. Я в январе приму решение, буду ли участвовать в конкурсе. Конечно, у меня есть такие мысли — выдвинуть свою кандидатуру на должность главы. Я в себе чувствую силы, считаю, что у меня есть опыт.

Напомним, 21 декабря заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов стал первым заместителем мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, а уже 22 декабря градоначальник написал заявление об отставке.

Планируется, что теперь Орлов займет пост мэра, пока же он исполняет его обязанности. Кандидатуру градоначальника будут утверждать депутаты после конкурсного отбора. Первое заседание конкурсной комиссии пройдет 26 декабря. Сам конкурс состоится 1 февраля 2021 г. При этом чиновник уже сделал важные заявления о формировании новой команды в городской администрации:

Кого-то Александр Геннадьевич [Высокинский] пригласит в свою команду, у меня есть такие же планы. Никаких революций не будет. Возможно, будут перемещения, перераспределение функционала, чтобы повысить эффективность командной работы.

Добавим также, что в 2020 г. Алексей Орлов стал победителем премии «Человек года» в номинации «Управленец на госслужбе». Премия учреждена изданием «Деловой квартал» и проводится уже 11 лет.