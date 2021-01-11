В Екатеринбурге начался отбор кандидатов на должность мэра

11 января стартовал прием документов для участия в конкурсе на должность главы города. Победителя выберут депутаты, но чтобы конкурс состоялся, должно быть подано не менее двух заявок.

Принять участие в конкурсе могут граждане, достигшие 21 года и не имеющие ограничений «для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления», сообщает гордума Екатеринбурга.

Среди требований к кандидатам — наличие высшего образования, навыков в сфере муниципального управления, экономики, финансов или юриспруденции, опыт руководящей работы и стаж не менее трех лет.

В конкурсную комиссию от гордумы, которая осуществляет отбор кандидатов, входят Виктор Тестов, зам.председателя гордумы Екатеринбурга, Вадим Антошин, председатель городского избиркома и Александр Косинцев, председатель Общественной палаты Екатеринбурга. Также в комиссию вошли три человека от губернатора Свердловской области. Прием документов продлится по 22 января 2021 г. включительно по адресу: Екатеринбург, проспект Ленина, 24а. Первое заседание конкурсной комиссии состоится 26 января 2021 г. Чтобы конкурс состоялся, должно быть подано не менее двух заявок.

Ключевым претендентом на пост главы Екатеринбурга считается бывший вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, он занял пост и.о. главы Екатеринбурга после отставки Александра Высокинского. Однако окончательную кандидатуру градоначальника будут утверждать депутаты 1 февраля 2021 г.

Вопрос о новом мэре возник в Екатеринбурге в конце 2020 г., после того, как свой пост покинул глава города Александр Высокинский. Его отставка запустила процесс ротации кадров в городской и областной власти.

При этом именно Александр Высокинский стал первым назначенным, а не избранным главой Екатеринбурга. Он получил этот пост после того, как губернатор региона Евгений Куйвашев отменил прямые выборы мэра, из-за чего действующий тогда глава города Евгений Ройзман заявил об отставке. Екатеринбуржцы неоднократно выступали на возврат прямых выборов мэра, но получали формальные отказы.

Обновление. По данным официального портала Екатеринбурга, документы на участие в конкурсе на пост главы города подал первый кандидат. Его имя не называется, однако, по сведениям источников Znak.com, это бывший замглавы администрации Верх-Исетского района Игорь Рубцов. С ноября он является советником губернатора Свердловской области. Об этом сам Рубцов рассказал Ura.ru.