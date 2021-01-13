Очередные претенденты на пост главы Екатеринбурга. Это предприниматели и общественники

Чтобы выборы главы состоялись, нужно, чтобы на них заявилось не менее двух кандидатов. До окончания приема документов остается девять дней.

Как стало известно накануне, на конкурс на пост главы Екатеринбурга заявился Евгений Лоскутов — он возглавляет компанию «ИнПроЭкс» (занимается архитектурным проектированием и экспертизами). Также Лоскутов является общественным помощником уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области.

Я адекватный человек и правильно понимаю происходящие политические процессы. Проблема существующей власти в том, что в ней нет публичной политической дискуссии, а даже в той дискуссии, которая есть, нет середины. Есть навальщики и им подобные, которые критикуют всё и всех, дестабилизируя обстановку и преследуя понятные цели, и есть люди системы, которые «берут под козырек» и делают так, как скажут сверху. Для политической сферы и то, и другое плохо, и то, и другое — крайность. Участие в выборах мэра — это возможность донести свою позицию до лиц, от которых зависит принятие решений на городском и областном уровнях, — написал Лоскутов на своей странице ВКонтакте.

Евгений Лоскутов уже принимал участие в этих выборах, это было в 2018 г., но в финал тогда он не прошел, а главой города стал Александр Высокинский.

Как рассказывал DK.RU, документы на конкурс в мэрии начали принимать 11 января, последний срок подачи — 22 января. Первым зарегистрированным кандидатом стал Игорь Рубцов — советник губернатора Свердловской области, бывший замглавы администрации Верх-Исетского района.

Конкурс, на котором будут рассмотрены заявки кандидатов, состоится 1 февраля.

Принять участие в конкурсе могут граждане, достигшие 21 года и не имеющие ограничений «для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления». В числе таковых, в частности, отсутствие судимости. Среди требований к кандидатам — наличие высшего образования, навыков в сфере муниципального управления, экономики, финансов или юриспруденции, опыт руководящей работы не менее трех лет.

В конкурсную комиссию от гордумы, которая осуществляет отбор кандидатов, входят зампредседателя гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов, председатель городского избиркома Вадим Антошин и председатель Общественной палаты Екатеринбурга Александр Косинцев. Также в комиссию вошли три человека от губернатора Свердловской области. Документы принимают по адресу: Екатеринбург, проспект Ленина, 24а. Первое заседание конкурсной комиссии состоится 26 января 2021 г. Чтобы конкурс состоялся, должно быть подано не менее двух заявок.

Ключевым претендентом на пост главы Екатеринбурга считается бывший вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, он стал и.о. главы Екатеринбурга после отставки Александра Высокинского.

Напомним, вопрос о новом мэре возник в Екатеринбурге в конце 2020 г., после ухода Александра Высокинского. Его отставка запустила процесс ротации кадров в городской и областной власти.

При этом именно Александр Высокинский стал первым назначенным, а не избранным главой Екатеринбурга. Он получил этот пост после того, как губернатор региона Евгений Куйвашев отменил прямые выборы мэра, из-за чего действующий тогда глава города Евгений Ройзман заявил об отставке. Екатеринбуржцы неоднократно выступали на возврат прямых выборов мэра, но получали формальные отказы.

На сегодня в списке кандидатов на пост главы Екатеринбурга уже пять человек. Помимо Евгения Лоскутова и Игоря Рубцова документы подали бизнесмен Андрей Бычков и правозащитник Сергей Тиунов. Последний рассказал об этом в Facebook и призвал горожан массово подавать аналогичные заявки.