Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 26.12
73,69
89,87
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Назначены ответственные за отбор кандидатов на должность мэра Екатеринбурга. Фамилии

Назначены ответственные за отбор кандидатов на должность мэра Екатеринбурга. Фамилии
Иллюстрация: архив DK.RU

Александр Высокинский вернулся в правительство, мэром Екатеринбурга стал замгубернатора Алексей Орлов — в статусе «и.о.». Для окончательного утверждения должны пройти конкурс и голосование депутатов.

#ВЛАСТЬ#ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга, сообщает «Областная газета».

Как следует из распоряжения, в комиссию вошли первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства — директор департамента по местному самоуправлению губернатора и правительства Вадим Дубичев, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства — директор государственно-правового департамента губернатора и правительства Игорь Ромшин и замглавы региона — руководитель аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников.

Рокировка в мэрии — одна из самых обсуждаемых политических тем этого года. В кулуарах и анонимных телеграм-каналах информация о переходе первого заместителя губернатора Алексея Орлова на должность главы Екатеринбурга и возвращении Александра Высокинского в областное правительство появилась еще в начале осени. Ожидалось, что рокировка состоится в начале или середине ноября. Однако 9 ноября президент РФ Владимир Путин назначил нового полпреда в УрФО, Николая Цуканова на этом посту сменил Владимир Якушев, что, очевидно, отразилось на сроках.

В итоге сценарий был запущен 21 декабря, сообщал DK.RU. В этот день Высокинский назначил Орлова на должность первого вице-мэра Екатеринбурга. Занимавший этот пост Александр Ковальчик стал руководителем аппарата городской администрации. Уже на следущий день Высокинский подал в отставку, городская Дума приняла отставку — Орлов стал исполняющим обязанности главы города. Еще через день Евгений Куйвашев назначил Высокинского исполняющим обязанности первого заместителя губернатора.

Алексей Орлов — ключевой претендент на пост главы Екатеринбурга. Однако окончательную кандидатуру градоначальника будут утверждать депутаты после конкурсного отбора. Конкурс состоится 1 февраля 2021 г. Впрочем, Орлов уже сделал первые заявления о формировании новой команды управленцев в городской администрации. А инсайдеры назвали фамилию нового вице-мэра по вопросам капитального строительства и землепользования — им может стать человек из команды полпреда Якушева Андрей Басов.

Добавим также, что в 2020 г. Алексей Орлов стал победителем премии «Человек года» в номинации «Управленец на госслужбе». Премия учреждена изданием «Деловой квартал» и вручается уже 11 лет.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Ждем волны увольнений в 2021 г. Но, по большому счету, сокращать некого»«Ждем волны увольнений в 2021 г. Но, по большому счету, сокращать некого»
  • Сбер и владелец Citilink стали партнерами. Ранее собственников компании арестовалиСбер и владелец Citilink стали партнерами. Ранее собственников компании арестовали
  • Разумное планирование: представьте, как и когда в вашей жизни рухнет всеРазумное планирование: представьте, как и когда в вашей жизни рухнет все
  • Умер бывший совладелец сетей «Старик Хоттабыч» и OBI. Он был пионером DIY-рынка в РоссииУмер бывший совладелец сетей «Старик Хоттабыч» и OBI. Он был пионером DIY-рынка в России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.