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Вслед за мэрией. В областном правительстве продолжаются кадровые перестановки

Вслед за мэрией. В областном правительстве продолжаются кадровые перестановки
Иллюстрация: Департамент информполитики губернатора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запустил процесс ротации кадров в конце 2020 г. Сейчас у него появился личный пресс-секретарь и советник.

#ВЛАСТЬ#НОВОСТИ

Пресс-секретарем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева стала Анна Шкерина. Ранее она занимала должность заместителя руководителя пресс-службы правительства и главы региона. Анна сообщила DK.RU, что документ о ее назначении подписан и вступил в силу 15 января. Основной функционал — информационное сопровождение работы губернатора и взаимодействие с журналистами.

Указы о кадровых перестановках в правительстве Свердловской области губернатор подписал в декабре 2020 г. В частности, он утвердил должность личного пресс-секретаря и назначил нового руководителя департамента информационной политики региона. Главой департамента Евгений Куйвашев назначил своего помощника Юлию Хусаинову. Прежний директор ДИПа Юлия Прыткова стала заместителем министра культуры Свердловской области: она будет курировать подготовку региона к Универсиаде, сообщал DK.RU.

Кроме того, сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники пишут, что изменения произошли и в аппарате губернатора, который возглавляет замглавы региона Валерий Чайников. У него появился новый заместитель. Эту должность занял Иван Детченя, который ранее был замминистра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Официально эту информацию в департаменте инфополитики пока не подтверждают. 

Гендиректор Областного телевидения Антон Стуликов после объединения с «4 каналом» и «Студией 41» получит должность заместителя генерального директора «Корпорации развития Среднего Урала» по PR. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет URA.ru. Ранее в департаменте информационной политики правительства Свердловской области сообщали, что Антон Стуликов также станет советником свердловского губернатора.

Ротация связана с начавшейся масштабной реформой медиактивов, принадлежащих областному правительству: «ОТВ», «4 канала» и «Студии-41». Их объединят в единый телевизионный холдинг, но при этом каждый канал сохранит автономность.

Это позволит повысить эффективность административной и организационной работы, — объясняли в правительстве. 

Напомним, что в конце 2020 г. масштабная ротация началась в мэрии Екатеринбурга, запустила ее отставка главы города Александра Высокинского. Он перешел на работу в областное правительство.

Автор: Анна Хлебникова
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