Гендиректор ОТВ уходит с поста, чтобы стать советником губернатора Куйвашева

У губернатора Свердловской области появится новый советник. Им станет Антон Стуликов. Предполагается, что он будет курировать телехолдинг, куда войдут три ТВ-канала.

Генеральный директор Областного телевидения (ОТВ) Антон Стуликов переходит на новое место работы. Он станет советником свердловского губернатора, сообщили в департаменте информационной политики правительства Свердловской области.

Вероятнее всего, ротация связана с начавшейся масштабной реформой медиактивов, принадлежащих областному правительству: «ОТВ», «4 канала» и «Студии-41». Их объединят в единый телевизионный холдинг, но при этом каждый канал сохранит автономность. «Это позволит повысить эффективность административной и организационной работы», — объяснили в правительстве.

Вице-губернатор Сергей Бидонько прокомментировал решение так:

Это требование времени. Укрупняются задачи, меняется медиарынок. И такие трансформации неизбежны. Мы обсуждаем со всеми сторонами вопросы оптимизации и перенастройки управления телеканалами, детали процесса. Задача — сохранить творческие профессиональные коллективы и применить накопленный годами опыт в новых условиях.

Кто возглавит новую структуру, пока неизвестно, но многие считают, что это будет медиаменеджер Элеонора Расулова — сейчас она занимается развитием «4 канала» и «Студии-41».

Антон Стуликов был назначен на должность гендиректора ОТВ в феврале 2010 г. В 2019 г. он вошел в число лучших медиаменеджеров России и получил премию «Чайка» за внедрение новейших практик в управлении региональным телеканалом.

Добавим, в декабре в департаменте информполитики Свердловской области также произошли перемены: его главой губернатор Евгений Куйвашев назначил своего помощника Юлию Хусаинову. Прежний директор ДИПа Юлия Прыткова стала заместителем министра культуры Свердловской области: она будет курировать подготовку региона к Универсиаде, сообщал DK.RU.