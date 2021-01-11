В Екатеринбурге проверят законность сноса здания в центре города

Силовики проведут свою проверку после обрушения стены здания на ул. Декабристов на тротуар. Этот объект общественники пытаются признать памятником, но собственник начал снос, не дожидаясь экспертизы.

Управление МВД России по Свердловской области и областная прокуратура проводят проверку по факту обрушения стены здания на ул. Декабристов, 20 в Екатеринбурге.

Проводится проверка, как сотрудниками органов внутренних дел, так и прокуратуры. По итогам проверки будут вынесены соответствующие решения, — пояснил Олег Тощев, начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Свердловской области.

Накануне вечером, напоминает JustMedia.ru, стена фасада обрушилась, повредив городскую инфраструктуру. Инцидент попал на видео, на котором видно, что кирпичи и обломки стены повалили забор и несколько деревьев и вылетели на проезжую часть улицы Декабристов, задев стоявший на обочине самосвал.

Напомним, собственник здания на ул. Декабристов, 20 — корпорация «Маяк» — планирует снести бывший Уральский областной промышленно-экономический и кооперативный техникум (ПРОМЭКТ), чтобы построить на этом месте жилье. Снос начался в январские праздники. Работы ведутся несмотря на то, что застройщика настоятельно просили воздержаться от демонтажа здания. Общественники пытаются добиться признания здания памятником и постановки его на госохрану.

В конце 2020 г. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, рассмотрев заявление активистов, сообщило, что решение о признании ПРОМЭКТа памятником (либо отказ в таковом) будет принято 6 мая 2021 г. До этого времени мэрия Екатеринбурга попросила застройщика приостановить работы по сносу.

Владелец строительной корпорации «Маяк» Владимир Коньков ранее высказывал уверенность, что если здание раньше не признали памятником, оно все равно будет снесено. Между тем работы по сносу построек на Декабристов, 20 уже привели к повреждению соседнего здания. В частности, жители дома на Красноармейской, 78а, который находится по соседству со зданием ПРОМЭКТ, сообщили 66.ru, что по стенам их дома пошли трещины, а в паркинге на Красноармейской, 78б частично обрушился потолок, повредив стоявшие там машины. Жильцы уверены, что эти происшествия связаны со сносом бывшего техникума и готовят жалобу в прокуратуру на действия застройщика, писал DK.RU.

Между тем на фоне скандала со сносом конструктивистского объекта на ул. Декабристов управление охраны объектов культурного наследия перед Новым годом выдало разрешение на демонтаж части Приборостроительного завода на набережной Екатеринбурга. На этом месте планируется строительство храма Святой Екатерины.