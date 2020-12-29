Поэтапно и вручную. УГМК получила разрешение на снос части Приборостроительного завода

Управление охраны объектов культурного наследия Свердловской области разрешило снос здания в центре города, на месте которого планируется возвести храм святой Екатерины.

Сносу подлежит часть пятиэтажного здания, говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы. Также в документе предписано, как выполнять работы.

Разборка, демонтаж и снос конструкций выполняется в последовательности, обратной его монтажу, то есть сверху вниз, способом «на себя». Проектом предусматривается поэтапный демонтаж зданий, — указано в экспертизе.

Ограничения связаны с тем, что рядом со зданием, которое подлежит сносу, находится памятник федерального значения — дом, в котором жил писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк. Сейчас в здании по ул. Пушкина, 27 организован музей писателя.

Проводить демонтаж Приборостроительного завода будут в несколько этапов. На первом отключат и разберут внутреннее и наружное инженерное оборудование. На втором демонтируют кровлю. На третьем этапе запланирован демонтаж 4–1-го этажей и подвала здания. Все три первых этапа будут выполнять вручную. На четвертом, который предусматривает демонтаж 2-1-го этажей и подвала здания, разрешено использовать «метод полного разрушения механизированным способом».

Напомним, вопрос о строительстве храма в честь покровительницы Екатеринбурга обсуждается уже десять лет. Вначале представители церкви и промышленники, готовые пожертвовать средства на возведение церкви, намеревались поставить объект на прежнем месте — сейчас это пл. Труда. Однако горожане вышли на митинг против строительства храма. Позже возникла идея возвести культовое сооружение в акватории городского пруда. Екатеринбуржцы опять провели протестную акцию: они обнимали пруд.

Следующий вариант — разместить храм в сквере у Тетра драмы — привел к открытым столкновениям горожан с правоохранителями. К решению вопроса подключился Владимир Путин. После этого власти региона и города провели опрос среди горожан, предоставив для выбора две площадки: территорию Приборостроительного завода на ул. Горького, 17 и территории за Макаровским мостом (в границах ул. Энергостроителей — набережной Рабочей Молодежи — ул. Челюскинцев).

Как рассказывал DK.RU, свое мнение высказали 97 143 человека. Большинство — 56 008 участников — проголосовали за площадку на месте Приборостроительного завода. Сейчас у здания два собственника — УГМК и Альфа-Банк. Переговоры с финансовой организацией еще идут, хотя принципиальное согласие на переезд было получено.