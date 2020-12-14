Глава титанового гиганта прогнозирует снижение выручки по итогам 2020 года на 25%

Корпорация «ВСМПО-Ависма» получила лучшие результаты по выручке, чем ожидала летом, но этот год все равно закончит хуже, чем 2019-й. В 2021 г. компания уже прогнозирует смещение акцента с авиации.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» прогнозирует снижение выручки по итогам 2020 г. на четверть. Об этом гендиректор корпорации Сергей Степанов рассказал в интервью «Интерфаксу»:

По выручке сейчас наши результаты лучше, чем прогнозировалось летом. По итогам 2020 г. мы ожидаем сокращение примерно на четверть по сравнению с прошлым годом. По производству титана на данный момент прогнозы примерно такие и остались, но надеемся, что будет чуть лучше. По нашим оценкам, будет снижение на 22-23% от факта 2019 г.

По его словам, в 2021 г. ожидается сохранить продажи на уровне 2 тыс. тонн титановой продукции в месяц, при этом изменить распределение по сегментам.

В 2019 г. на авиацию у нас приходилось 80% от всего объема произведенного титана. В 2021 г., как мы считаем, это будет где-то 60-65%, остальное будут индустриальные продажи. Поэтому в следующем году мы какой-то подъем пока не закладываем, закладываем ровный темп его прохождения и подготовку к росту в 2022-2023 гг., — рассказал Сергей Степанов.

Он отметил, что речь идет в основном о трех сегментах — это международный индустриальный рынок, энергетика и химия:

По ним достаточно большой спрос, год от года продажи в этих сегментах у нас подрастают примерно на 20%. Индустриальный рынок титана в мире — довольно крупный сегмент. Он никогда не был большим у нас в портфеле, но при этом всегда был растущим. Медицину тоже можно назвать для нас средним по размеру сегментом, но также быстрорастущим. В основном заказчиками здесь выступают крупные производители зубных имплантов.

«ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем продукции из титана и титановых сплавов. Предприятие базируется в г. Верхняя Салда, являясь градообразующим. 65% акций принадлежит зампредседателя совета директоров Михаилу Шелкову, 25% плюс 1 акция — госкорпорации «Ростех».

С начала года «ВСМПО-Ависма» испытывает экономические трудности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Спрос на комплектующие для самолетов резко упал, часть заказов были заморожены или отменены. Весной корпорация была вынуждена отправить на простой до 1 тыс. сотрудников (всего на предприятии задействовано более 20 тыс. человек). Чтобы не сокращать персонал, предприятие вошло в региональную антикризисную программу, о которой подробно рассказывал DK.RU.

Для рефинансированих текущих кредитов и поддержки деятельности в период экономического спада акционеры «ВСМПО-Ависма» приняли решение выйти на публичный рынок. На Московской Бирже будут размещены облигации компании на 40 млрд руб.

Ранее совет директоров предприятия решил не выплачивать дивиденды за 2019 г. Параллельно с этим на «ВСМПО-Ависма» поменялся руководитель: в июле на пост генерального директора был назначен Сергей Степанов. Прошлого руководителя, Михаила Воеводина, акционеры заподозрили в хищении активов компании на 4 млрд руб. В результате стороны пришли к мировому соглашению.