ВСМПО создает новый цех, чтобы не увольнять работников. Деньги даст область

Титановая корпорация «ВСМПО-Ависма» вошла в программу «Организация временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения». Об этом исполняющая обязанности директора по управлению персоналом компании Ирина Хасангатина рассказала корпоративной газете «Новатор».

Генеральный директор поставил перед нами задачу максимально загрузить персонал работой. И теперь наша дирекция … занимается решением этой непростой задачи. Стратегически выход найден: Корпорация вошла в региональную программу, суть которой заключается в следующем: мы переводим сотрудника в подразделение, где возможно трудоустройство, при этом сохраняем ему среднюю заработную плату при полном графике рабочего времени. Часть создаваемых рабочих мест будет включена в эту программу. За каждого временно трудоустроенного работника бюджет области перечислит Корпорации по 13 950 рублей в месяц, а также компенсирует страховые отчисления в сумме 4 324 рубля за каждого участника программы, — рассказала топ-менеджер.

По данным «Новатора», трудоустроить придется примерно тысячу человек — до конца года они не будут заняты в основном производстве из-за сокращения объемов заказов. Как ранее рассказывал DK.RU, в связи с пандемией и последовавшим падением авиаотрасли основные потребители титановой продукции практически остановили производство. В первом квартале «ВСМПО-Ависма» получило больше 8 млрд рублей убытка, в то время как в прошлом году в этот же период чистая прибыль составляла около 7 млрд рублей.

Титановая корпорация перевела часть сотрудников на сокращенную рабочую неделю, вставал вопрос об увольнении людей. Областная программа стала выходом для завода.

Генеральный директор подписал приказ о создании цеха по обслуживанию промышленных объектов ВСМПО, куда и будет предложено временно (на срок не более трёх месяцев) перевестись тем, кто не загружен на своём основном месте работы, — пояснила Ирина Хасангатина. — Цеху присвоен номер «52». План его работы уже готов.

Сотрудникам предложат работу, до которой, по словам Ирины Хасангатиной, у предприятия ранее «не доходили руки»: разбор «залежей» в складах, уборка территории вдоль железнодорожных путей, благоустройство соцобъектов, дорожно-строительные работы. Отдельной задачей станет внедрение на предприятии принципов бережливого производства.

Недавно команда Boeing Lean посетила основные производственные цехи ВСМПО в рамках нашего совместного проекта по обмену знаниями и опытом в области LEAN как стратегии повышения производственной эффективности ВСМПО в целом. Получив такой опыт, наши специалисты по повышению эффективности производства сформировали карту текущего состояния производственного потока, указали на узкие места и наметили мероприятия по их «расшивке», — пояснила топ-менеджер.

Эти мероприятия также будет реализовывать новый цех, который станет самым многочисленным на заводе.

Мы все очень надеемся, что к декабрю объемы подрастут, и кто-то реально окажется востребованным на своем основном рабочем месте. Также работников будем переводить на вакансии в другие цехи. Но и цех № 52 не закроется с завершением действия областной программы. Для него найдутся объемы, — резюмирова Хасангатина.

Ранее DK.RU писал о том, что корпорация сменила топ-менеджера. Генеральным директором ВСМПО-Ависма назначили Сергея Степанова, который до этого занимал должность вице-президента горно-металлургического холдинга ЕВРАЗ. Приказ о вступлении Степанова в должность подписали 2 июля. Отметим, Степанов стал вторым за несколько месяцев новым гендиректором корпорации. с мая 2020 года совет директоров титановой корпорации принял решение о смене топ-менеджера Вместо Михаила Воеводина, который возглавлял титановый завод с 2009 года, исполняющим обязанности гендиректора стал антикризисный управляющий Максим Кузюк. Однако после его заявления о возможной приостановке предприятия из-за нехватки заказов, совет директоров подыскан другую кандидатуру.

Совет директоров Корпорации ВСМПО-Ависма решил, что многолетний опыт профессионального руководителя и компетенции Сергея Степанова помогут компании в решении ее основных задач: найти и использовать новые возможности для роста, сохранить высокий уровень конкурентоспособности корпорации, обеспечить стабильно высокую стоимость компании для акционеров, — сообщили тогда в корпорации.

Напомним, ВСМПО-Ависма входит в госкорпорацию «Ростех» и является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Основные потребители титановой продукции — Boeing и Airbus — в течение последних месяцев практически остановили производство и сообщили о том, что в ближайшее время будут снижать объемы закупок.