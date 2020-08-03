Промышленные гиганты отказываются от выплаты дивидендов

Совет директоров корпорации «ВСМПО-Ависма» разработал ряд решений, которые должны обеспечить нормальное функционирование компании в период кризиса. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Совет директоров рекомендовал акционерам не распределять чистую прибыль по результатам отчетного 2019 г. А также не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии. Эти рекомендации планируется рассмотреть на годовом собрании акционеров корпорации 4 сентября 2020 г.

Несмотря на позитивный сценарий развития портфеля заказов, корпорации необходима мобилизация финансовых ресурсов для обеспечения нормального функционирования компании и достижения стабильного роста в будущем, — говорится в сообщении «ВСМПО-Ависмы».

Ранее корпорация сообщала, что в рублевом эквиваленте чистая прибыль по итогам 2019 г. составила 20,782 млрд руб., что на 35,5% выше, чем годом ранее. Выручка выросла на почти 4% (до 105,4 млрд рублей. EBITDA составила 36,43 миллиарда рублей (меньше на 10,6%). Чистый долг компании по состоянию на конец декабря 2019 г. составил 998,3 млн долларов против 712,3 млн долларов по итогам предыдущего года. Денежные средства и их эквиваленты за год сократились примерно на 3% — до 738,8 млн долларов.

DK.RU писал о том, что корпорация сменила топ-менеджера. Генеральным директором «ВСМПО-Ависма» назначили Сергея Степанова, который до этого занимал должность вице-президента горно-металлургического холдинга ЕВРАЗ. Приказ о вступлении Степанова в должность подписали 2 июля. Отметим, Степанов стал вторым за несколько месяцев новым гендиректором корпорации. В мая 2020 г. совет директоров титановой корпорации принял решение о смене топ-менеджера Михаила Воеводина, который возглавлял титановый завод с 2009 г., исполняющим обязанности гендиректора стал антикризисный управляющий Максим Кузюк. Однако после его заявления о возможной приостановке предприятия из-за нехватки заказов, совет директоров подыскал другую кандидатуру.

Совет директоров Корпорации «ВСМПО-Ависма» решил, что многолетний опыт профессионального руководителя и компетенции Сергея Степанова помогут компании в решении ее основных задач: найти и использовать новые возможности для роста, сохранить высокий уровень конкурентоспособности корпорации, обеспечить стабильно высокую стоимость компании для акционеров, — сообщали тогда в корпорации.

Напомним, «ВСМПО-Ависма» входит в госкорпорацию «Ростех»: 65% акций титанового гиганта владеют топ-менеджеры через компанию «Бизнес Альянс Компани», а 25% плюс 1 акцией владеет «Ростех». Основные потребители титановой продукции — Boeing и Airbus — в течение последних месяцев практически остановили производство и сообщили о том, что в ближайшее время будут снижать объемы закупок.

Ранее решение не выплачивать дивиденды по итогам 2019 г. приняли акционеры «Уральских авиалиний». Как писал DK.RU со ссылкой на сообщение компании, чистая прибыль будет направлена в фонд накопления. Кроме того, акционеры решили не выплачивать вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии.