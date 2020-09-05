Титановый гигант займет на рынке 40 млрд руб. Это позволит рефинансировать текущие долги

Крупнейший в мире производитель продукции из титана и титановых сплавов корпорация «ВСМПО-АВИСМА» (г. Верхняя Салда, Свердловская обл.; 65% акций принадлежит зампредседателя совета директоров Михаилу Шелкову, 25% плюс 1 акция — госкорпорации «Ростех») разместит биржевые облигации на сумму 40 млрд руб.

Как сообщили DK.RU в пресс-службе предприятия, основной целью эмиссии является привлечение денежных средств на рефинансирование текущих кредитов, общехозяйственные цели, а также финансирование производственно-хозяйственной и инвестиционной деятельности корпорации. Программа биржевых облигаций также предусматривает возможность размещения целевых выпусков на финансирование «зеленых» (экологических) и социальных проектов корпорации. Максимальный срок погашения биржевых облигаций составит 10 лет с даты начала размещения соответствующего выпуска в рамках программы. Срок действия программы биржевых облигаций не ограничен.

Размещение биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах Московской Биржи посредством открытой подписки. Сроки и объемы размещения дебютного выпуска биржевых облигаций в рамках программы будут зависеть от потребности «ВСМПО-Ависма» в долговом финансировании и рыночной конъюнктуры на момент размещения.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» не была представлена на публичном долговом рынке. Мы сделали первый шаг на пути к выходу на публичный рынок долгового капитала в рамках стратегии по оптимизации кредитного портфеля и обеспечению ликвидностью предприятий группы. В ходе предстоящих встреч с инвесторами мы представим сильные стороны бизнеса, наши стратегические направления на ближайшие годы и приверженность стандартам корпоративного управления. Мы ожидаем большой интерес к дебютному выпуску рублевых облигаций корпорации и, я уверен, что со стороны всех групп инвесторов будет высокий спрос, — комментирует Валерий Борисов, заместитель генерального директора по экономике и финансам «ВСМПО-Ависма».

Он также добавил, что корпорация не планирует наращивать долг:

Средства, привлеченные через выпуск рублевых облигаций, будут направлены на рефинансирование задолженности по текущим кредитным соглашениям с целью оптимизации кредитного портфеля, за счет снижения доли валютной составляющей долговых обязательств.

«ВСМПО-Ависма» с начала года испытывает экономические трудности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Спрос на комплектующие для самолетов резко упал, часть заказов были заморожены или отменены. Корпорация была вынуждена отправить на простой до 1 тыс. сотрудников. Чтобы не сокращать персонал, предприятие вошло в региональную анти-кризисную программу, о которой подробно рассказывал DK.RU.

По итогам 1 полугодия 2020 г. выручка «ВСМПО-Ависма» составила $678,4 млн против $814,2 млн годом ранее. Чистая прибыль сократилась почти в 2,5 раза — $82 тыс. против $210,3 тыс. за аналогичный период 2019 г.

Как следует из отчетности компании, по итогам 2020 г. в корпорации ожидают снижения объемов производства на 24% и прогнозируют восстановление авиакосмической отрасли до уровня 2019 г. в течение 2021-2022 гг.

Ранее совет директоров предприятия решил не выплачивать дивиденды за 2019 г.

Параллельно с этим на «ВСМПО-Ависма» поменялся руководитель: в июле на пост генерального директора был назначен Сергей Степанов. Прошлый руководитель, Михаил Воеводин, может стать фигурантом уголовного дела из-за финансовых махинаций. Известно, что дело заведено в начале августа по инициативе акционеров. Однако статус Воеводина в нем неизвестен. Ранее DK.RU публиковал две версии происходящего на предприятии.