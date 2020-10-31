Три вопроса по делу «ВСМПО-Ависма» против Михаила Воеводина

История конфликта акционеров «ВСМПО-Ависма» и бывшего топ-менеджера Михаила Воеводина полна белых пятен и противоречий. DK.RU сформулировал три вопроса, ответа на которые ждет уральский истеблишмент.

На этой неделе завершилось одно из самых резонансных судебных дел этой осени — акционеров «ВСМПО-Ависма» против бывшего гендиректора корпорации Михаила Воеводина. Стороны пришли к мировому соглашению: Воеводин выплатит 1,9 млрд руб. предприятию (вместо 4 млрд руб., которые корпорация требовала изначально), и вопрос на этом будет исчерпан.

Известно также, что выплата не приведет к появлению неплатежеспособности Воеводина.

1. «Добровольная финансовая помощь» или «компенсация убытков»?

Любопытно, что адвокаты сторон так и не пришли к единому мнению об этих 1,9 млрд. Так, во время судебного заседания представитель Михаила Воеводина Илья Котляров акцентировал внимание на том, что деньги, которые Воеводин выплатит корпорации, являются «добровольной финансовой помощью», а не частичным погашением исковых требований:

Стороны пришли к соглашению о том, что ответчик с 2009 г. исполнял свои обязанности добросовестно и каких-либо убытков он не причинил, корпорация к нему претензий не имеет (цитата по Znak.com).

На «ВСМПО-Ависма» не согласились с такой формулировкой. Представители завода предоставили DK.RU текст мирового соглашения, в котором сказано, что выплата является именно компенсацией:

Формулировка «финансовая помощь» некорректна, поскольку отсутствует в мировом соглашении и противоречит его условиям. Пункт 1.1 мирового соглашения говорит о том, что ответчик выплачивает денежную сумму 1 млрд 950 млн руб. истцу. Эта сумма выплачивается в результате урегулирования спора между сторонами, где требования истца составляли 4 млрд руб. Текст мирового соглашения утвержден, суд не вправе менять условия утвержденного мирового соглашения (постановление пленума ВАС от 18.07.2014 «о примирении сторон в арбитражном процессе»). Таким образом, выплата по мировому соглашению носит характер компенсации по заявленным требованиям, а не финансовой помощи или благотворительности.

Как следует из аргументов «ВСМПО-Ависма», перечисленных в документах дела, продукция корпорации, по их мнению, продавалась по заниженной стоимости — была организована схема, направленная «на перераспределение доходов корпорации в пользу компаний группы Interlink».

2. Был ли ущерб?

Швейцарская компания Interlink, в пользу которой Михаил Воеводин якобы заключал невыгодные контракты, отрицает свое участие в сговоре.

Позиция Interlink заключается в том, что сотрудничество с было взаимовыгодным, обе компании получали значительную прибыль, никакого ущерба или убытков корпорации причинено не было, — сказал юридический представитель компании, адвокат Александр Забейда (цитата по Znak.com).

По словам Забейды, Interlink сотрудничает с «ВСМПО-Ависма» с 1992 г. Но весной этого года исполнение контрактов было временно приостановлено. Это связано с пандемией коронавирусной инфекции.

Однако компании договорились о дальнейшем сотрудничестве, переподписав контракты на схожих условиях, и продолжают успешно сотрудничать, — добавил юрист.

Он также отметил, что Interlink не является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. При этом юристы компании «оказывают всяческое содействие следствию в установлении истины по уголовному делу».

3. А что с уголовным делом?

Информация о возбуждении уголовного дела по инициативе акционеров «ВСМПО-Ависма» появилась в августе с подачи некоторых телеграм-каналов — за месяц до подачи иска к Михаилу Воеводину. Позже в ГУ МВД по Свердловской области подтвердили факт возбуждения уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») по заявлению акционеров «ВСМПО-Ависма».

По одной из версий, которую уже публиковал DK.RU, уголовное дело может использоваться в качестве инструмента давления на Воеводина:

Будучи топ-менеджером корпорации, по просьбе крупного бизнеса Воеводин в качестве номинала получил под контроль пакет акций компании. После того, как он покинул пост гендиректора «ВСМПО-Ависма», его попросили вернуть акции, но якобы он отказался это делать.

Между тем ни о фигурантах дела, ни о ходе расследования официально так ничего и не сообщалось. Не подтверждается, но и не опровергается информация о том, что Воеводин является подозреваемым.

DK.RU продолжает следить за развитием событий.

Справка:

«ВСМПО-Ависма» входит в госкорпорацию «Ростех» и является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Компания поставляет титан для предприятий авиакосмической промышленности. Среди них Boeing, Airbus и Embraer.

Контрольный пакет акций (около 60%) принадлежит менеджменту корпорации, блокпакет — 25% плюс одна акция — «Ростеху».

Отметим, что бывшим президентом и совладельцем корпорации «ВСМПО-Ависма» был Владислав Тетюхин. В 1992 г. он стал гендиректором и акционером Верхнесалдинского металлообрабатывающего завода, а после преобразовал ее в корпорацию «ВСМПО-Ависма» и руководил компанией до 2008 г.

В ноябре 2006 г. Тетюхин продал более 30% акций «Рособоронэкспорту» (входит в «Ростех»), в 2012 г. продал еще более 3%.

Как рассказывал DK.RU, все полученные от сделок средства Тетюхин вложил в создание Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, который специализируется на протезировании суставов. Строительство медцентра обошлось в 4,3 млрд руб., Тетюхин вложил в него 3,3 млрд руб. Госпиталь заработал в конце 2014 г.

В апреле 2019 г. Владислава Тетюхина не стало, он скончался после тяжелой болезни.

Михаил Воеводин руководил предприятием с 2009 г. до мая 2020 г. Снят с должности по решению акционеров.

С начала 2020 г. «ВСМПО-Ависма» испытывает экономические трудности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.