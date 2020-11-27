МУГИСО передумало продавать заброшенную больницу в Зеленой роще

Полуразрушенное здание хотели передать инвесторам за символическую сумму — 1 руб. Планировалось, что в здании расположится современная больница, инвестиции в проект оценивались в 2,5 млрд руб.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) отменило торги на заброшенную больницу в Зеленой Роще. В ведомстве рассказали, что опасаются ситуации, при которой победитель аукциона затянет сроки реконструкции, а в последствии и вовсе откажется размещать в здании больницу. Закон позволяет так поступить:

В соответствии с законодательством о приватизации государственного имущества максимально возможным сроком сохранения целевого назначения приватизируемого объекта социально-бытового значения является пять лет. По истечении указанного срока после продажи имущества не гарантируется непосредственное функционирование в здании медицинского учреждения.

Как рассказали в министерстве, власти ищут другие варианты ремонта здания. В любом случае назначение объекта не должно изменится, там будет располагаться больница:

В настоящее время рассматриваются варианты государственно-частного взаимодействия по вопросу восстановления здания с сохранением его историко-культурной ценности для дальнейшего размещения в нем медицинского учреждения. Восстановление объекта и его использование по назначению является важным для развития региона и страны в целом — восстановленная больница скорой помощи станет одной из лучших и не будет иметь аналогов в России.

Напомним, что МУГИСО планировало передать инвестору здание заброшенной больницы скорой медицинской помощи в Зеленой Роще за 1 руб., при этом землю под объектом культурного наследия эксперты ООО «Центр экономического содействия» оценили в 62,7 млн руб.

У объекта было несколько интересантов. Так, основатель «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев заявлял, что готов воссоздать памятник в его историческом виде.

Позже о своем интересе сообщили глава РМК Игорь Алтушкин и гендиректор УГМК Андрей Козицын. Как сообщал DK.RU, Алтушкин и Козицын готовы вложить в восстановление больницы 2,5 млрд руб. Тогда же Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области опубликовало проектную документацию по реставрации здания, которую провели по заказу ГК «А1» (известна по работе над штаб-квартирой Русской медной компании).