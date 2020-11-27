Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 28.11
75,85
90,46
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

МУГИСО передумало продавать заброшенную больницу в Зеленой роще

МУГИСО передумало продавать заброшенную больницу в Зеленой роще
Иллюстрация: nashural.ru

Полуразрушенное здание хотели передать инвесторам за символическую сумму — 1 руб. Планировалось, что в здании расположится современная больница, инвестиции в проект оценивались в 2,5 млрд руб.

#ГОРОД#НОВОСТИ

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) отменило торги на заброшенную больницу в Зеленой Роще. В ведомстве рассказали, что опасаются ситуации, при которой победитель аукциона затянет сроки реконструкции, а в последствии и вовсе откажется размещать в здании больницу. Закон позволяет так поступить:

В соответствии с законодательством о приватизации государственного имущества максимально возможным сроком сохранения целевого назначения приватизируемого объекта социально-бытового значения является пять лет. По истечении указанного срока после продажи имущества не гарантируется непосредственное функционирование в здании медицинского учреждения.

Как рассказали в министерстве, власти ищут другие варианты ремонта здания. В любом случае назначение объекта не должно изменится, там будет располагаться больница:

В настоящее время рассматриваются варианты государственно-частного взаимодействия по вопросу восстановления здания с сохранением его историко-культурной ценности для дальнейшего размещения в нем медицинского учреждения. Восстановление объекта и его использование по назначению является важным для развития региона и страны в целом — восстановленная больница скорой помощи станет одной из лучших и не будет иметь аналогов в России.

Напомним, что МУГИСО планировало передать инвестору здание заброшенной больницы скорой медицинской помощи в Зеленой Роще за 1 руб., при этом землю под объектом культурного наследия эксперты ООО «Центр экономического содействия» оценили в 62,7 млн руб.

У объекта было несколько интересантов. Так, основатель «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев заявлял, что готов воссоздать памятник в его историческом виде.

Позже о своем интересе сообщили глава РМК Игорь Алтушкин и гендиректор УГМК Андрей Козицын. Как сообщал DK.RU, Алтушкин и Козицын готовы вложить в восстановление больницы 2,5 млрд руб. Тогда же Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области опубликовало проектную документацию по реставрации здания, которую провели по заказу ГК «А1» (известна по работе над штаб-квартирой Русской медной компании).

Автор: Екатерина Тарханова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Новый закон — новые цены. Лечить зубы с 1 января 2021 года станет дорожеНовый закон — новые цены. Лечить зубы с 1 января 2021 года станет дороже
  • «Что вы несете? Люди бизнесы закрывают, а вы прибедняетесь!»«Что вы несете? Люди бизнесы закрывают, а вы прибедняетесь!»
  • Набиуллина призвала свернуть льготную ипотеку. Нужно избежать пузыря на рынке жильяНабиуллина призвала свернуть льготную ипотеку. Нужно избежать пузыря на рынке жилья
  • Три уральские компании вошли в рейтинг лучших работодателей РоссииТри уральские компании вошли в рейтинг лучших работодателей России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.