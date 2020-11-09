Больницу в Зеленой роще снова выставили на торги. Теперь у «заброшки» есть интересанты

МУГИСО выставило на торги заброшенную больницу в Зеленой Роще и землю под ней. Стартовая цена за здание площадью 5,2 тыс. кв. м — 1 руб. 20 коп. и еще 62 млн 702 тыс. руб. — за земельный участок.

Новый владелец должен отремонтировать здание, а затем обустроить в нем больницу. Срок выполнения условий конкурса — семь лет с даты заключения договора купли-продажи. Задаток должен быть внесен не позднее 2 декабря 2020 г. в размере 20% от начальной цены продажи или 12 млн 540 тыс. руб., пишет портал E1.

Ранее Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области опубликовало проектную документацию по реставрации здания, которую провели по заказу ГК «А1» (известна по работе над штаб-квартирой Русской медной компании).

У проекта есть несколько интересантов. Так, основатель «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев заявлял, что готов воссоздать памятник в его историческом виде. Позже о своем интересе сообщили глава РМК Игорь Алтушкин и гендиректор УГМК Андрей Козицын. Как сообщал DK.RU, Алтушкин и Козицын готовы вложить в восстановление больницы 2,5 млрд руб.

Последние годы власти безуспешно пытались пристроить больницу в частные руки. В 2017 г. объект пытались продать с дисконтом за 229,8 млн руб. Покупателей тогда не нашлось.

Между тем в Екатеринбурге не утихают споры вокруг самой Зеленой рощи. Ее реконструкция вызвала шквал критики и мобилизовала студентов на охрану парка.