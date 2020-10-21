наSTART#1: Разработчик «умной корзины» для супермаркетов ищет 20 млн руб. на развитие

Премьера проекта! Рассказываем о стартапах, которые сегодня ищут инвесторов, а завтра могут стать глобальными компаниями. В первом выпуске — решение для ритейла на основе искусственного интеллекта.

Свердловский венчурный фонд, «Деловой квартал» | DK.RU и «Business FM Екатеринбург» представляют проект наSTART — серию материалов об инновационных стартапах Екатеринбурга и Свердловской области, в перспективе способных вырасти в глобальные компании. Два раза в месяц мы будем публиковать кейсы высокотехнологичных проектов для того, чтобы помочь их создателям привлечь инвестиции и масштабировать бизнес. Мы уверены, что синергия двух крупнейших бизнес-медиа принесет пользу и разработчикам стартапов, и инвесторам.

В пилотном выпуске — компания Paycon. Это разработчик «умной корзины» для супермаркетов, которая с помощью искусственного интеллекта дает советы покупателям исходя из их потребительских предпочтений. Устройство Pacyon smart checkout устанавливается на тележку любого формата и помогает магазинам экономить на персонале, а покупателям — быстрее совершать самостоятельные покупки и не стоять в очередях.

Проект стал победителем конкурса Innoweek 2019 (г. Тюмень). Среди действующих клиентов — сеть «ВкусВилл». В 2020 г. компания заключила договор на поставку 170 «умных тележек» с крупной федеральной торговой сетью. Сайт проекта: paycon.us/ru. Учредитель компании — Игорь Ушаков.

Почему «умные тележки» актуальны именно сегодня? Во-первых, сейчас люди не хотят стоять в очередях. Покупатели приходят в магазин, видят очередь и уходят, ничего не купив. Во-вторых, сегодня все четче тренд на осознанное потребление. Когда мы собираем в обычную тележку все, что считаем нужным купить, мы узнаем итоговую стоимость на кассе. С «умной тележкой» такого не происходит, вы можете контролировать стоимость всей корзины до момента оплаты. В-третьих, нельзя недооценивать актуальность минимальных контактов с людьми в посткоронавирусное время. У нас есть первые внедрения, хорошие отзывы по итогам пилотных проектов, мы планируем масштабирование и готовы обсуждать варианты сотрудничества, — комментирует Игорь Ушаков.

Необходимые инвестиции: порядка 20 млн руб. на развитие. Готовы обсуждать передачу доли в проекте.

Комментарий эксперта:

Мы считаем этот продукт интересным и перспективным с точки зрения улучшения покупательского опыта. Посетитель магазина может просканировать товары и оплатить их с помощью устройства, не контактируя с кассиром. Наш опыт с системами самообслуживания показывает, что люди охотно ими пользуются. Для нас это повышает пропускную способность магазинов, не увеличивая ФОТ, способствует росту уровня безопасности в магазинах. Мы проанализировали 15 «умных тележек», разработанных в разных точках мира, и пришли к выводу, что внедрение такой системы может увеличить средний чек. Эту гипотезу мы собираемся проверить на пилотном проекте, — отмечает Дмитрий Власенков, руководитель проектов по поиску и отбору инноваций Департамента по инновациям Х5 Retail Group.

Стать инвестором проекта: igor@paycon.us (Игорь Ушаков)

Аккаунт Игоря Ушакова в фейсбуке: https://www.facebook.com/ushakoff.igor

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