наSTART#2: Разработчик гарнитуры голосового управления персоналом ищет инвесторов

Премьера проекта! Рассказываем о стартапах, которые сегодня ищут инвесторов, а завтра могут стать глобальными компаниями. Во втором выпуске — система для эффективного управления персоналом на складе.

Свердловский венчурный фонд, «Деловой квартал» | DK.RU и «Business FM Екатеринбург» представляют проект наSTART — серию материалов об инновационных стартапах Екатеринбурга и Свердловской области, в перспективе способных вырасти в глобальные компании. Два раза в месяц мы публикуем кейсы высокотехнологичных проектов для того, чтобы помочь их создателям привлечь инвестиции и масштабировать бизнес. Мы уверены, что синергия двух крупнейших бизнес-медиа принесет пользу и разработчикам стартапов, и инвесторам.

Во втором выпуске — компания-разработчик гарнитуры голосового управления персоналом «Войсмен».

Кажется, что управлять сотрудниками распределительных центров на расстоянии можно и с помощью обычного телефона. Ничего сложного — набрал номер и отдал распоряжение. Однако на практике такое управление неэффективно и очень затратно по времени. Наши сегодняшние герои нашли решение и запустили проект Voiceman — производство автоматизированных систем дистанционного управления персоналом.

Программно-аппаратный комплекс, разработанный на Урале, управляет персоналом через короткие голосовые команды, сканирует текущие задачи из учетной системы и разбивает на односложные этапы, распределяя их между сотрудниками. Продукт Voiceman помогает автоматизировать все складские процессы, включая комплектацию, инвентаризацию, упаковку, отгрузку и другие. Например, при комплектации программа формирует задание на сборку заказа для отгрузки, потом пошагово ведет сотрудника по наиболее короткому маршруту, заставляя подтверждать голосом каждое действие в программе, освобождая руки, увеличивая точность и экономя время.

Наше решение может автоматически рассчитывать зарплату. У сотрудников просто не возникает мысли ходить на лишние перекуры, они не тратят время на ненужные операции и не ошибаются. Voiceman реализовали свое решение на ОС Аndroid, что сделало технологию доступной. Android дает возможность выбрать вариант автоматизации под необходимые потребности с учетом бюджета и специфики. На рынке есть американские и немецкие конкурирующие продукты, но у нас гораздо богаче функционал. Мы не уступаем конкурентам, а в некоторых моментах даже превосходим их решения, — рассказал Марсель Шакиров, руководитель отдела продаж компании.

Решение компании «Войсмен» уже используют ТС Монетка (г. Екатеринбург), ТС Старт (г. Уфа), Лада Имидж / АвтоВАЗ (г. Тольятти) и другие. Компания — резидент «Сколково» и портфельный проект Свердловского венчурного фонда.

Решение, предложенное компанией «Войсмен» — сканер-перчатка, помогло нашей компании «Боксберри» сэкономить до 15% времени на обработку заказов за счет свободных рук оператора. Также решение «сканер-перчатка плюс смартфон» позволило нам снизить затраты на складское оборудование, так как стоимость терминала сбора данных в несколько раз дороже предложенного решения. В будущем планируем реализовать пилотный проект с использованием голосового управления, предложенного компанией, — рассказал Сергей Калегин, ИТ-директор Boxberry.

Компания «Войсмен» ищет инвесторов на масштабирование в России. Объем привлекаемых инвестиций — от 2 млн руб. Условия инвестирования — процент от прибыли — компания готова обсуждать дополнительно.

Контактное лицо: Марсель Шакиров, руководитель отдела продаж компании «Войсмен». Сайт voice-man.ru. Электронная почта: sales@voice-man.ru. Телефон: +7 (343) 300-94-40

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