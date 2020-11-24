наSTART#3: Медицинскому стартапу необходимо 12 млн руб. для выхода в «серию» и на экспорт

DK.RU рассказывает о стартапах, которые сегодня ищут инвесторов, а завтра могут стать глобальными компаниями. В третьем выпуске — разработчик инновационного медоборудования, не имеющего аналогов в РФ.

Свердловский венчурный фонд, «Деловой квартал» | DK.RU и «Business FM Екатеринбург» представляют проект наSTART — серию материалов об инновационных стартапах Екатеринбурга и Свердловской области, в перспективе способных вырасти в глобальные компании. Два раза в месяц мы публикуем кейсы высокотехнологичных проектов для того, чтобы помочь их создателям привлечь инвестиции и масштабировать бизнес. Мы уверены, что синергия двух крупнейших бизнес-медиа принесет пользу и разработчикам стартапов, и инвесторам.

Когда мы говорим о женском бизнесе — на ум приходят салоны красоты, кофейни или ателье. Екатеринбурженка Анна Плаксина с командой ООО «Плазма» развенчивает этот миф. Компания разработала коагулометр — прибор для регистрации нарушений свертываемости крови. И это герой очередного, третьего, выпуска проекта наSTART.

В многопрофильных стационарах более 30% пациентов имеют нарушения свертываемости крови, которые могут быть причиной смертности или инвалидности. Сегодня на российском рынке нет импортозамещающего оборудования для интегральной диагностики свертываемости крови. Диагностика гемостаза проводится в лабораториях на биохимических стационарных анализаторах импортного производства — закрытых системах, имеющих расходные материалы и реактивы и требующих больших объемов крови.

Команда ООО «Плазма» нашла решение и разработала инновационный портативный анализатор коагуляции — прибор, помогающий диагностировать нарушения гемостаза, в том числе в «полевых» условиях, на малых объемах крови. В 2016 г. команда проекта зарегистрировала патент на свое изобретение (Патент на изобретение «Анализатор коагуляции — тромбоэластограф» № 2645081 С1), затем получила грант Фонда содействия инновациям (программы «Старт») и получила множество дипломов профессиональных конкурсов и выставок.

За четыре года Анне Плаксиной удалось найти партнера, готового предоставить производственную площадку, и заключить с производителем реагентов и пятью медицинскими центрами в Москве и Екатеринбурге соглашения о намерениях по пилотным внедрениям. Потенциальными потребителями анализатора коагуляции могут стать: медицинские организации разной формы собственности, Служба медицины катастроф РФ, Медицинская служба ВС РФ, Медико-санитарная служба ГУФСИН, Национальной гвардии РФ, Медицинские учреждения РЖД.

При COVID-19 примерно у 30% пациентов регистрируется системное микротромбообразование во многих органах, в том числе в легких. Очень важно вовремя выявлять нарушения свертываемости крови у больных COVID-19 и назначать терапию, направленную на снижение рисков тромбообразования. Это позволит снизить количество осложнений, развитие тяжелых форм и смертности от COVID-19, — рассказывает Анна Плаксина.

Команда ООО «Плазма» ищет инвесторов на запуск 20 приборов в серийное производство. Объем привлекаемых инвестиций — от 12 млн руб. Срок окупаемости 1,5 года. Инвестору команда готова предложить 20% долю в бизнесе. Компания планирует выйти на экспорт через год после серийного производства.

Производство портативного анализатора коагуляции, который бы позволил диагностировать нарушение свертываемости крови прямо у кровати больного, несомненно, имеет большие перспективы как на российском, так и на зарубежном рынке. Запуск анализатора коагуляции в серийное производство актуален именно сегодня, в период пандемии COVID-19, и я уверен, что команде ООО «Плазма» удастся найти квалифицированного инвестора, готового вкладывать средства в развитие высокотехнологичного и востребованного продукта, — отметил исполнительный директор Ассоциации медицинских и фармацевтических производителей Свердловской области Александр Петров.

Контакты: Анна Плаксина, директор ООО «Плазма». E-mail: anplaksina@mail.ru

наSTART — совместный проект:

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