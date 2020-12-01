Не взлетим, так поплаваем. Как бизнес выживал в 2020 г. и к чему готовиться в 2021­-м

Коронавирусный 2020­-й стал испытанием для бизнеса, несмотря на налоговые послабления и господдержку. Следующий год готовит очередную порцию сюрпризов. И не все они будут приятными.

Пандемия существенно перекроила планы бизнеса на развитие. Простои в работе, связанные с ограничительными мерами, изменения привычных схем общения с контрагентами и клиентами, общее экономическое падение — все это привело к сокращению компаний, работающих в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП). По данным статистики Единого реестра субъектов МСП на 10 августа, число таких предприятий в России сократилось на 4,2% — с 5,83 млн до 5,59 млн. Только за весенние месяцы совокупная прибыль российского бизнеса сократилась на 67% в годовом исчислении — такие данные привела аналитическая служба международной аудиторско­консалтинговой сети FinExpertiza.

Ситуация в нашем регионе в целом повторяет общероссийскую. По прогнозам минэкономики и территориального развития Свердловской области, до конца 2020 г. прекратят работу 12% компаний МСП. Областной бюджет, соответственно, недосчитается 65–70 млрд руб.

Парадокс, но количество работников, трудоустроенных на предприятиях МСП, за время пандемии выросло. Согласно тому же отчету FinExpertiza, в марте­-мае 2020 г. штатная численность российских субъектов МСП выросла на 251 тыс. — до 15,52 млн человек. По мнению экспертов, это связано с мерами поддержки, которые ввело правительство России, в первую очередь — со снижением страховых взносов и выплатой прямых субсидий на работников в размере МРОТ. «Эти меры позволили частично «обелить» бизнес: многие компании официально оформили часть своих сотрудников для того, чтобы претендовать на большие субсидии и льготы», — высказал свое мнение президент «Опоры России» Александр Калинин в беседе с «Ведомостями».

С одной стороны поддерживают, с другой подтапливают

2020-­й стал действительно беспрецедентным в плане поддержки бизнеса государством. Как отчитался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, на поддержку бизнеса и стабилизацию экономической ситуации в регионе было потрачено 14,9 млрд руб.

Помимо уже указанных мер, бизнесу предложили льготные условия для реструктуризации кредитов и сделали налоговые послабления. Последних было три:

перенос сроков сдачи отчетности и уплаты налогов для компаний и ИП;

понижение тарифов страховых взносов до 15%, а в некоторых случаях и до 0%;

освобождение от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам за второй квартал 2020 г.

Кроме того, государство объявило мораторий на проведение плановых проверок малых и средних предприятий. До 30 июня 2020 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) полностью приостанавливала выездные проверки компаний и ИП. Однако, начиная с июля, ревизии возобновились, и количество запросов из ФНС резко возросло. Еще в августе Ассоциация банков России сообщала, что количество запросов из ФНС подскочило более чем в четыре раза, банки просто не успевали обрабатывать их в полном объеме.

Свердловский бизнес также отмечает резкий рост числа проверок, особенно выездных.

В прошлом году на налоговом форуме ЕАНФК налоговики отчитывались, что число проверок из года в год сокращается. Планировалось, что по области будет не более 70–80 выездных проверок за 2019 г. Но в этом году только за январь­август налоговики сделали около 80–100 проверок, — такие цифры приводит управляющий партнер группы компаний TAL Consulting, налоговый консультант Елена Лефтерова.

Эксперт также говорит о том, что налоговая стала тщательнее изучать предприятия и готова организовать выездную проверку уже при недостающей сумме в 2 млн руб. Еще в начале года сумма недоимки, которая могла стать причиной такой проверки, была существенно выше — от 5 млн руб.

В ФНС эту информацию подтверждают. Как сообщила заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Лидия Исаева, с января по конец августа 2020 г. служба провела 98 выездных проверок организаций и индивидуальных предпринимателей. «Доначисления на одну проведенную выездную проверку увеличились на 19% и составили 8 млн руб.», — отметили в управлении. Всего же мероприятия по мобилизации доходов принесли в казну Свердловской области за девять месяцев 2020 г. 4,7 млрд руб., сообщает департамент информационной политики Свердловской области. По их словам, наибольшие поступления — 3,1 млрд руб. — принесла «межведомственная работа по снижению недоимки по платежам в бюджет, легализации зарплаты, повышению прибыльности предприятий».

На чистую воду

Впрочем, общая сумма доначислений, взысканных по итогам налоговых проверок с компаний в прошедшие месяцы 2020 г., ниже, чем за аналогичный период 2019­го. Аналитическая служба FinExpertiza привела такие данные: в целом по России налоговики предписали компаниям и индивидуальным предпринимателям дополнительно заплатить в казну 60,3 млрд руб. налогов, штрафных санкций и пеней. В аналогичном прошлогоднем периоде доначислений было почти на 70 млрд руб. больше — 127,6 млрд руб. Однако радоваться рано.

Речь идет не о системном смягчении контроля налоговых органов над бизнесом, а о временных карантинных послаблениях. После возобновления налоговых проверок возрастут и штрафы — исходя из опыта, практически каждая проверка заканчивается доначислениями, ведь даже добросовестный бизнес совершает бухгалтерские ошибки. Штрафные санкции могут серьезно ударить по предприятию: их размер за три года доходит до 40% от суммы неуплаченных налогов, — отметил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян в интервью одному из федеральных изданий.

Аналитик говорит о том, что бизнес вполне может застраховать себя от налоговых претензий, добровольно подключившись к налоговому мониторингу и предоставив ФНС онлайн­-доступ к своей бухгалтерии. Финансовые потоки малого бизнеса отчасти уже сейчас контролируются в режиме реального времени через онлайн­кассы. Пандемия только ускорила цифровизацию процессов, в том числе в госуправлении и налоговом администрировании.

Пространство серой экономики продолжит сужаться и уход от налогов будет становиться для бизнеса все более невыгодным и крайне трудозатратным занятием, — уверен Микаелян.

С федеральным экспертом согласна и основатель АГ «Капитал», член Общественного совета минфина Ирина Екимовских. По ее мнению, использование «серых» схем в погоне за налоговой оптимизацией приносит собственникам компаний, как правило, лишь головную боль и проблемы. Денег в бизнесе больше не становится.

На портале DK.RU Ирина Екимовских привела кейс, наглядно показывающий, что игра в открытую сегодня предприятиям намного выгоднее: «Торговая компания с оборотом в 2,5 млрд руб. и прибылью за полгода в 71 млн руб. считает, что показывать всю прибыль и платить с нее налоги нецелесообразно. Поэтому в отчетности пишутся в два раза меньшие суммы — 30 млн руб. При этом в обороте компании 250 млн руб. кредитных денег (процентная ставка 11,5%), 250 млн руб. задолженность перед поставщиками и 100 млн руб. своих денег. Итого — 600 млн. руб. Оборотных средств для роста торговой компании не хватает, а банки не спешат выдавать кредиты, так как финансовая нагрузка на компанию и без того слишком высокая. Что не так в финстратегии этой компании? За год на налоге на прибыль она сэкономила 16,4 млн руб. Если бы компания показывала всю прибыль, у нее была бы возможность увеличить кредитный портфель в два раза — до 500 млн и заработать дополнительно 59,5 млн руб. в год».

Остается дождаться, когда начнется шторм

В следующем году изменения в налоговом кодексе будут и дальше способствовать обелению компаний, считают эксперты, отмечая, что список нововведений, которые начнут действовать с 1 января 2021 г., достаточно обширен.

Изменения коснутся самых разных сфер — от кадровой политики до нового вида налоговых проверок. Ряд мер должен облегчить работу бизнеса. К примеру, больничные, пособия на детей до полутора лет и т.д. с Нового года будут оплачиваться напрямую из Фонда социального страхования. Раньше эти выплаты производил работодатель, замораживая собственные средства почти на полгода, и только потом получал возмещение из Фонда социального страхования. «Это будет удобно как сотрудникам, так и работодателям, ведь часть ответственности за выплаты пособий будет снята с бизнеса», — комментирует нововведение директор АБК «Счетовод» Юлия Мазеина.

Еще одно кадровое изменение может предпринимателей «поставить на счётчик». Речь о введении электронных трудовых книжек: со следующего года их бумажные варианты отменяются. Уже в текущем году обо всех движениях сотрудников необходимо было сообщать в Пенсионный фонд буквально сразу же — не позже следующего дня после приема на работу либо увольнения человека. Но если в этом году за просрочку еще не штрафовали, то с 2021­го задержка в один день будет стоить работодателю от 300 до 500 руб. за человека.

Что касается налогов, тут тоже планируются значительные изменения. В первую очередь окончательно и бесповоротно уйдет в небытие система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).

Об отмене ЕНВД стало известно еще в конце 2019-­го, когда сократили список отраслей, в которых он применялся.

ЕНВД как налоговый режим в глазах правительства себя исчерпал. Когда он вводился, у государства не было ресурсов, чтобы учитывать доходы каждого налогоплательщика и обеспечивать налогообложение в зависимости от финансовых результатов. Сегодня же в стране есть ресурсы, чтобы контролировать получение доходов каждым налогоплательщиком, — пояснял «Деловому кварталу» логику властей Роман Речкин, старший партнер Группы правовых компаний INTELLECT.

Найти замену ЕНВД предпринимателям надо еще в этом году: написать соответствующее заявление необходимо до 30 декабря 2020-­го. В противном случае бизнес автоматически переведут на общую систему налогообложения. Эксперты отмечают, что для ИП логичным щагом станет переход на патентную систему, тогда как для ООО более выгодным будет вариант с упрощенкой.

По словам Юлии Мазиеной, патентную систему, которая, по сути, очень похожа на ЕНВД, в 2021 г. хотят улучшить. Например, если раньше розничной торговлей можно было заниматься на площади до 50 кв. м, сейчас ведутся разговоры о том, чтобы изменить это значение до 150 квадратов, количество наемных сотрудников также, возможно, увеличат.

Изменятся в следующем году и лимиты для применения УСН. Ее смогут использовать в том числе компании, выручка которых доходит до 200 млн руб. в год (раньше было 150 млн) с численностью до 130 человек (было 100). Правда, ставка налога УСН для тех, кто находится в промежутке выручки от 150 млн до 200 млн руб., станет выше и составит 8% с базы «Доходы» и 20% с базы «Доходы минус расходы». Впрочем, предприниматели на это реагируют нормально, ведь даже повышенные ставки выгоднее, чем общая система налогообложения, уверены эксперты.

Еще одна хорошая новость касается ИП. В этом году для тех, кто зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, впервые действовали налоговые каникулы. По идее, они должны были закончиться 31 декабря 2020-го, но правительство решило продлить их до конца 2023 г.

Остальным компаниям не так повезло. В следующем году вступит в силу пакет законов о новом виде налоговых проверок — оперативных проверках. Эта форма налогового контроля предполагает внезапные проверки фиксации расчетов и полноты учета выручки. Уполномоченные на проведение оперативных проверок налоговики будут вправе проводить контрольные закупки без предварительного уведомления проверяемого лица. Также инспекторы смогут вести наблюдение для проверки соблюдения проверяемым лицом обязанности фиксации расчетов.

В первую очередь проверки будут направлены на соблюдение контрольно­-кассовой дисциплины. С 1 июля 2021 г. заканчивается переходный период на онлай-н­кассы — они станут обязательными для всех, кроме ИП без наемных работников (и то только в определенных видах деятельности). За отсутствие кассового аппарата и невыдачу чека штрафы огромные. Для юрлиц — до 100% от непробитой выручки, но не менее 30 000 руб. Для ИП — 50% от непробитой выручки, но не менее 10 000 руб.