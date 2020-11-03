Налоговики за пандемию собрали с уральского бизнеса дополнительно 3,1 млрд руб.

Парадокс: дыру в региональном бюджете, которая образовалась из-за бизнеса, беднеющего в связи с пандемией коронавируса, власти пытаются залатать с помощь предпринимателей.

Мероприятия по мобилизации доходов принесли в казну Свердловской области за девять месяцев 2020 г. 4,7 млрд руб., сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Наибольшие поступления — 3,1 млрд руб. — принесла межведомственная работа по снижению недоимки по платежам в бюджет, легализации зарплаты, повышению прибыльности предприятий:

Например, по итогам работы по привлечению к постановке на налоговый учет подрядчиков, занятых в реализации инвестпроектов, за январь-сентябрь в консолидированный бюджет мобилизовано 551,3 млн руб. Среди других мероприятий, направленных на мобилизацию дохода в бюджет, — вовлечение в налогооблагаемый оборот доходов иностранных граждан, работающих на территории региона, взыскание арендных платежей, административных штрафов за нарушение ПДД, — сообщили в региональном правительстве.

Городами-лидерами, которые пополнили казну регионального бюджета, стали Североуральск, Березовский, Нижний Тагил, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Туринск, Первоуральск, Верхняя Пышма, Полевской и Ревда. Заместитель губернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко рассказала:

Ухудшение эпидемиологической обстановки во всем мире негативно отразилось на итогах деятельности многих предприятий Свердловской области за девять месяцев текущего года и в целом — на исполнении по собственным доходам консолидированного бюджета нашего региона. В этой ситуации работа по мобилизации доходов становится приоритетной как для муниципальных, так и для региональных властей.

Региональные власти мобилизуют силы на пополнение бюджета на фоне пандемии коронавируса. Ранее налоговики и чиновники неоднократно заявляли, что из-за введенных льгот для бизнеса, а также из-за больших и незапланированных расходов в связи коронавирусом бюджет региона рискует недосчитаться 65-70 млрд руб., сообщал DK.RU.

Управление федеральной налоговой службы России по Свердловской области прогнозировало, что бюджет региона недосчитается 41 млрд руб. только из-за налоговых льгот, которые ввели для малого и среднего бизнеса.