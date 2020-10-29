«С ними можно и нужно спорить». Как бизнесу взаимодействовать с налоговыми органами

«Когда человека вдруг хватает полиция, он сразу вызывает адвоката. Но почему-то мало кто обращается к налоговым консультантам, если из ФНС приходят с проверкой. А это — самый верный подход».

С 30 июня, когда перестал действовать мораторий на налоговые проверки бизнеса, количество запросов из Федеральной налоговой службы (ФНС) резко возросло. Об этом говорят и предприниматели, и налоговые консультанты, и представители банковской сферы. Еще в августе Ассоциация банков России сообщала, что количество запросов из ФНС подскочило более чем в 4 раза, банки просто не успевали обрабатывать их в полном объеме.

Свердловский бизнес также отмечает резкий рост числа проверок, особенно выездных.

В прошлом году на форуме ЕНФК налоговики отчитывались, что число проверок из года в год сокращается. Планировалось, что по области будет не более 70-80 выездных проверок за год. Но только за август налоговики сделали около 80-100 проверок, — такие цифры приводят в группе компаний TAL Consulting.

Специалисты TAL Consulting — управляющий партнер, налоговый консультант Елена Лефтерова и налоговый адвокат Нелли Глинястикова рассказали DK.RU, какие проверки проводит налоговая, как выездные проверки могут навредить предприятию, в каких случаях можно и нужно спорить с налоговой, как штатные бухгалтеры могут подставить предприятие и почему налоговый консультант необходим каждому бизнесу.

В каких случаях и какие предприятия проверяет налоговая?

Елена Лефтерова (ЕЛ): Налоговая проверяет любые предприятия, причем сразу, как поступает налоговая декларация. Но проверки эти разные. Камеральная проверка идет внутри самой налоговой службы.

Стоит отметить, что ФНС — сегодня одно из самых оцифрованных ведомств. Причем не только в России. Из-за рубежа едут, чтобы поучиться тому, как выстроены процессы в наших налоговых органах. Я говорю это к тому, что часть камеральной проверки выполняется автоматически. программой. Если с отчетом всё хорошо, налогоплательщик даже не узнает, что проводилась «камералка». Если же обнаружатся какие-то ошибки, нарушения система автоматически сформирует требования и отправляет в организацию запрос на предоставление документов.

Что за нарушения могут быть?

ЕЛ: Нарушения могут быть разными — от простых арифметических ошибок до занижения выручки или завышения расходов.

Откуда налоговая узнает, что, скажем, выручка у предприятия была выше?

ЕЛ: Программа сопоставляет сведения из разных источников: это и данные за прошлые года, за предыдущий квартал или месяц (если отчетность помесячная), и результаты прошлых камеральных проверок. Анализируется также информация из других источников — например, сведения от контрагентов. И тут могут возникнуть разные ситуации. Допустим, компания — честный налогоплательщик, указала в своем журнале продаж определенную сумму, за которую продала товар контрагенту. А тот решил схитрить, и у себя в журнале покупок указал другую сумму — электронный мозг сразу это отследит. Запросы пойдут в обе компании.

Обязательно ли на них отвечать? Если бухгалтер уверен, что все оформлено правильно, что все отчеты верные…

Нелли Глинястикова (НГ): Отвечать на требование обязательно, но вначале надо проверить его на соответствие законодательству. Нередко случается так, что налоговая запрашивает документы, которые касаются совсем другого аспекта деятельности предприятия. а не именно того, где нашли нарушение. Допустим, ошибки в отчете по конкретной сделке. А в требовании — список документов по кадрам, по зарплатам за три года, по хозяйственной деятельности… И, к сожалению, зачастую бывает так, что бухгалтер, испугавшись возможных последствий, высылает все подряд, делая тем самым предприятию только хуже.

И в последнее время таких неправомерных требований стало очень много.

Это ошибка электронных мозгов? Или с чем это связано?

ЕЛ: Я бы не стала все списывать на программы и автоматизацию. Все-таки за искусственным интеллектом стоят обычные люди, самые простые налоговые инспектора, перед которыми стоят определенные задачи, в том числе — плановые показатели по сбору налога. Если в начале года налоговая начинала плотное общение с предприятием, обнаружив недоимку на 5 млн руб., сейчас уже при недостающей сумме в 2 млн они могут организовать выездную проверку.

НГ: Когда предприятие отправляет все документы скопом, не разобравшись, это всегда на грани — так обнаружить какие-то нарушения гораздо легче. Даже если компания — честная до мозга костей, никаких серых схем, никакой двойной бухгалтерии, найти к чему подкопаться всегда можно.

Кроме того, есть риск погрязнуть в налоговых требованиях.

Один мой клиент вот также, не разобравшись, отправил лишние документы, запрошенные налоговой. А там и рады стараться: им по одной сделке неясно — дошлите бумаги, по другой… В итоге ему каждый день поступает по 40-50 новых требований! То есть утро предпринимателя начинается с того, что он приходит и разгребает нескончаемую почту от налоговой — вместо того, чтобы решать задачи, связанные с бизнесом!

Так что прежде чем отвечать на требования налоговой, надо проверить законны ли они.

Это для непосвященного человека звучит как нонсенс: налоговая выставляет незаконные требования...

НГ: Повторюсь, такое сегодня — сплошь и рядом. При проведении камеральной налоговой проверки инспектор рассматривает в декларации правильность исчисления определенного налога. Поэтому и информацию может запрашивать, только по тому налогу, который проверяет, и только за отчетный период. законодательство ограничивает сроки проведения камеральных налоговых проверок. Например, для НДС такой срок составляет 2 месяца, и если требование отправлено позже, запрос выходит за рамки налоговой проверки.

Но вы сказали, что на все требования необходимо отвечать. Как тогда быт с такими неправомерными требованиями?

НГ: — Написать мотивированный отказ, в котором со ссылками на нормы налогового законодательства будет указано, почему предприятие не предоставит эти документы.

Есть какой-то список документов, которые налоговые как правило запрашивают, но это превышает полномочия?

ЕЛ: — Всегда надо смотреть документы. Хотя примерный список. можно составить. Как правило, если речь не идет о конкретной проверке, налоговыми органами не могут быть истребованы:

карточки счетов;

расшифровки счетов;

главные книги;

оборотно-сальдовые ведомости по счетам;

аналитические регистры бухгалтерского и налогового учета;

журналы регистрации выданных/полученных счетов-фактур;

контракты с другими контрагентами, не охваченными проверкой;

а также другие внутренние документы, не связанные с проверяемой сделкой.

Вы перед этим сказали о выездной проверке. Это страшнее для предприятия, чем камеральная проверка?

ЕЛ:

Практика показывает, что в большинстве случаев при выставлении требований о предоставлении документов налоговые органы исходят из собственных целей, которые могут объясняться стремлением выяснить, имеются ли у налогоплательщика риски, которые могут служить основанием для «успешного» проведения налоговой проверки.

Проводимый инспекцией дистанционный проверочный анализ позволяет выявить «проблемных» налогоплательщиков, чтобы «нагрянуть» к ним с проверкой. Поэтому компании следует проявить максимальную осторожность, отвечая на подобные требования налоговой.

Важно отметить, что при проведении камеральной налоговой проверки инспектор рассматривает в декларации правильность исчисления налога, поэтому он может запрашивать информацию только по тому налогу, который проверяет, и в рамках периода, охватываемого проверкой. Требование о предоставлении документов, не имеющих к этому налогу отношения или выходящих за рамки проверяемого периода, является незаконным.

Следует иметь в виду, что законодательство ограничивает сроки проведения камеральных налоговых проверок. Например, для НДС такой срок составляет 2 месяца, и если требование отправлено позже, то такой запрос выходит за рамки налоговой проверки. Тогда налогоплательщик сможет предоставить мотивированный отказ в удовлетворении иска.