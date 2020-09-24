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Чтобы ФНС носа не подточила. Что делать с налоговым планированием в 2021 году?

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Чтобы ФНС носа не подточила. Что делать с налоговым планированием в 2021 году?
Иллюстрация: АГ «Капитал»

Использование «серых» схем в погоне за налоговой оптимизацией приносит собственникам компаний, как правило, лишь головную боль и проблемы. Денег в бизнесе больше не становится.

Нередки случаи, когда налоговое планирование компаний сводится к переводу сотрудников на ИП, выплате серых зарплат и открытию новых юридических лиц. На деле подобная «оптимизация» вызывает вопросы. ФНС легко вычисляет признаки незаконного дробления бизнеса, лучше проверить себя по чек-листу

Например, торговая компания с оборотом в 2,5 млрд руб. и прибылью за полгода в 71 млн руб. считает, что показывать всю прибыль и платить с нее налоги нецелесообразно. Поэтому в отчетности пишутся в два раза меньшие суммы — 30 млн рублей.

При этом в обороте компании 250 млн руб. кредитных денег (процентная ставка 11,5%), 250 млн руб. задолженность перед поставщиками, и 100 млн руб. своих денег. Итого — 600 млн. рублей.

Оборотных средств для роста торговой компании не хватает, а банки не спешат выдавать кредиты, так как финансовая нагрузка на компанию и без того слишком высокая.

Что не так в финстратегии этой компании? За год на налоге на прибыль она сэкономила 16,4 млн рублей. Если бы компания показывала всю прибыль, у нее была бы возможность увеличить кредитный портфель в два раза — до 500 млн. и заработать дополнительно 59,5 млн руб. в год.

Об этой и других законных хитростях налоговой оптимизации пойдет речь на семинаре «Налоговое планирование 2021. Возможности и ограничения», организованном Аудиторской Группой «Капитал». В качестве спикера на мероприятии выступит Ирина Екимовских, финансовый эксперт, член Общественного совета Минфина и основатель АГ «Капитал».

В рамках мероприятия Ирина Екимовских ответит на важные для бизнеса вопросы:

  • Как налоговая оптимизация влияет на кредитоспособность;
  • Когда налоговая оптимизация становится причиной бардака в финансах;
  • Когда налоговая оптимизация становится причиной конфликта собственников;
  • Как влияет налоговая оптимизация на ведение управленческого учета и его стоимость.

Семинар «Налоговое планирование 2021. Возможности и ограничения» состоится 1 октября 2020 года с 9.30 до 18.00 в БЦ «Палладиум» (ул. Хохрякова 10). 

Регистрация на мероприятие — по ссылке.

Автор: Рекламная служба DK.RU
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