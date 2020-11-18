«Налоговая видит все, а не приходит пока только потому, что копит информацию»

2020 год показал, как легко могут рухнуть планы бизнеса. Поэтому главная задача на постпандемийный (надеемся) 2021-й — остаться на плаву и вовремя отреагировать на нововведения в законодательстве.

Грядущий год готовит очередную порцию сюрпризов для предпринимателей. Причем, как приятных, так и не очень. К примеру, компании, занятые в ИТ-отрасли, будут платить меньше налогов, а предпринимателям, работающим по системе ЕНВД, придется искать альтернативные варианты, ведь с 2021 года единый налог на вмененный доход отменяется. Подробнее о том, какие изменения коснутся бизнеса в 2021 году, рассказала Юлия Мазеина, собственник и директор Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод».

МРОТ выше, бумажные трудовые уходят в небытие

Любой бизнес — это прежде всего люди. Поэтому разговор о грядущих изменениях справедливо начать со списка нововведений, которые касаются и работодателей, и сотрудников. Хорошая новость для сотрудников компаний: с 2021 года МРОТ с учетом уральского коэффициента составит 14 711 руб.

Зарплату меньше этой суммы начислять сотруднику нельзя. Стоит также напомнить, что с 1 февраля 2021 г. установленные 14 711 руб. надо будет проиндексировать на уровень инфляции (его объявят в январе), — рассказывает Юлия Мазеина.

Вторая важная новость для бизнеса: больничные, пособия на детей до полутора лет и т.д. будут теперь оплачиваться напрямую из Фонда социального страхования. Раньше эти выплаты производил работодатель, замораживая собственные средства почти на полгода, и только потом получал возмещение из Фонда социального страхования.

С нового года в Свердловской области выплаты будут производиться сотрудникам на карту «МИР» напрямую из Фонда социального страхования. Это будет удобно как сотрудникам, так и работодателям, ведь часть ответственности за выплаты пособий с бизнеса будет снята, — продолжает директор «Счетовода».

Третье изменение коснется трудовых книжек. Их бумажные варианты уходят в небытие. Уже в этом году обо всех движениях сотрудников необходимо было подавать информацию в электронном виде в Пенсионный фонд. Примечательно, что сведения о принятии на работу или увольнении необходимо подавать не позже следующего дня. И если в этом году за просрочку еще не штрафовали, то с 2021-го задержка в один день будет стоить работодателю от 300 до 500 руб. за человека.

Бизнесы на УСН могут спать спокойно?

С 2021 года расширится список бизнесов, которые могут претендовать на упрощенную систему налогообложения (УСН). В 2020 г. для применения этого режима выручка компании не должна быть выше 150 млн руб., а численность штата — не более 100 человек.

С 1 января 2021 г. установленные лимиты можно превышать. УСН можно будет применять в случае, если выручка компании не превышает 200 млн руб., а численность компании доходит до 130 человек. Правда, ставка налога УСН для тех, кто находится в промежутке выручки от 150 млн до 200 млн руб., станет выше и составит 8% с базы «Доходы» и 20% с базы «Доходы минус расходы». Предприниматели на это реагируют нормально, ведь даже повышенные ставки выгоднее, чем общая система налогообложения, — говорит Юлия Мазеина.

Еще одна хорошая новость касается ИП. В этом году для тех, кто зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, впервые действовали налоговые каникулы. По идее, они должны были закончиться 31 декабря 2020 г., но правительство решило продлить их до конца 2023 г.

Ищите замену ЕНВД

С 1 января 2021 г. на территории Российской Федерации отменяется специальный налоговый режим — система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Предпринимателям необходимо найти замену и подать соответствующее заявление до 30 декабря этого года. В противном случае бизнес автоматически переведут на общую систему налогообложения.

При выборе новой системы налогообложения необходимо учесть форму собственности бизнеса.

В случае с ИП можно переходить на патентную систему. Необходимо проверить, чтобы деятельность предпринимателя входила в перечень, установленный законом №107-ОЗ от 21 ноября 2019 года, а его штат не превышал 15 человек. Патентная система очень похожа на ЕНВД, и в 2021 г. ее хотят улучшить. Например, если раньше розничной торговлей можно было заниматься на площади до 50-ти метров, то сейчас ведутся разговоры о том, чтобы изменить это значение до 150 метров, количество наемных сотрудников также, возможно, увеличат. Стоимость патента можно рассчитать на сайте налог.ру, — объясняет Юлия Мазеина.

ООО проще всего будет перейти на «упрощенку», в которой есть два режима: УСН в размере 6% с дохода или УСН по системе «доходы минус расходы».

Мы предлагаем такую формулу: если расходы составляют более 60% от выручки компании, выбирайте систему доходы минус расходы, особенно если относитесь к льготным видам деятельности. Если расходов менее 50% от выручки, то проще платить 6% с доходов, — советует спикер.

Налоговый маневр для айтишников

В конце июня 2020 г. Владимир Путин предложил провести в ИТ-отрасли налоговый маневр, в том числе бессрочно снизить ставку страховых взносов и ставку налога на прибыль для ИТ-компаний. Надо отметить, что в 2020-м для компаний, занятых в этой отрасли, уже действовали пониженные страховые взносы 14%, с 2021-го они составят 7,6%. Однако воспользоваться преференциями смогут не все. Так, к примеру, правила не распространяются на ИП, которые занимаются разработкой программного обеспечения.

Кроме того, чтобы получить налоговую льготу, необходимо будет пройти госаккредитацию в Минкомсвязи — подать заявление с указанием ОКВЭДов. И еще одно ограничение: компания, претендующая на льготы, должна продавать исключительно собственное ПО.

Чтобы развивать ИТ-отрасль, ее надо простимулировать. Этот рынок стал оберегаемым государством, и в век цифровизации это логично, — считает Юлия Мазеина.

Пойдут к тем, у кого есть, что брать

Налоговые органы в этом году вели себя активно, несмотря на COVID, карантинные ограничения и прочие неприятности, с которыми столкнулся бизнес. Дело в том, что вместе с 2020-м истекает и срок исковой давности по налоговым правонарушениям 2017 г. Поэтому сейчас бизнес активно проверяют в части расходов за 2017 год, вычетам по НДС и т.д.

В 2021 г. выездные проверки будут избирательными. В первую очередь они коснутся крупных организаций, с которых есть что взять. Поиск выгодоприобретателей осуществляется налоговой в соответствии с балльной системой. Баллы начисляются за наличие активов, за большую численность сотрудников, за крупную выручку и т.д. И чем больше у компании баллов, тем выше ее шансы попасть под проверку, — говорит Юлия Мазеина.

Но и «малышам» расслабляться рано. В следующем году вступит в силу пакет законов о новом виде налоговых проверок — оперативных проверках. Новая форма налогового контроля предполагает внезапные проверки фиксации расчетов и полноты учета выручки. Уполномоченные на проведение оперативных проверок налоговики будут вправе проводить контрольные закупки без предварительного уведомления проверяемого лица. Также инспекторы смогут вести наблюдение для проверки соблюдения проверяемым лицом обязанности фиксации расчетов.

В первую очередь эти проверки будут направлены на проверку контрольно-кассовой дисциплины. Потому что с 1 июля 2021 г. заканчивается переходный период на онлайн-кассы. Без кассы сейчас могут работать только ИП без наемных работников (и то только в определенных видах деятельности). С 1 июля применение онлайн-касс станет обязательным для всех. За отсутствие кассового аппарата и невыдачу чека штрафы огромные. Для юрлиц — до 100% от непробитой выручки, но не менее 30 000 руб. Для ИП — 50% от непробитой выручки, но не менее 10 000 руб. Надо раз и навсегда уяснить: налоговые органы видят все, а не приходят только потому, что копят информацию, — продолжает спикер.

Грядущий год обещает быть интересным в плане законодательных нововведений. Но на работу предпринимателей влияют не только законы. Это наглядно продемонстрировал 2020 год. В целом, отмечает Юлия Мазеина, в будущее предприниматели-клиенты «Счетовода» смотрят с оптимизмом, но стараются не строить долгосрочных планов — максимум на квартал, ведь пандемия пока никуда не ушла.