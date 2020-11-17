«ВСМПО-Ависма» продолжит работу с Boeing

Ключевой производитель титана в мире надеется вернуть коллектив на полноценный график работы до конца года. В компании ожидают, что смогут достичь прежнего уровня заказов к 2022-2023 г.

Глава «ВСМПО-Ависма» Сергей Степанов в интервью РБК рассказал, что октябрь стал для корпорации лучшим месяцем по уровню загрузки с начала пандемии.

В тяжелый момент пандемии работники согласились перейти на сокращенный график работы. Октябрь — наш лучший месяц с начала пандемии. Загружено 70% производственных мощностей. Продажи титановой продукции выросли на 20% по сравнению с летними месяцами. В режиме производства и продаж 2 тыс. т в месяц нам нужно работать и дальше. До конца года планируем возвращение всего коллектива на полноценный график работы 5/2, — сказал Сергей Степанов.

В корпорации надеются, что американская корпорация Boeing останется ключевым партнером «ВСМПО-Ависма» и после смены президента.

Мы сотрудничали с компанией при разных администрациях в Белом доме, и всегда наша работа проходила исключительно в рамках бизнеса — для того, чтобы люди могли летать во всем мире. Мы надеемся, что продолжим поставлять детали нашему ключевому клиенту, — отметил Сергей Степанов.

По его словам, доля поставок Boeing занимает 20% в выручке компании (около $250 млн).

Авиация в этом году просела вдвое [по количеству пассажиров], но крупные авиапроизводители, Boeing и Airbus, разработали для своих 20 крупнейших поставщиков, включая «ВСМПО-Ависма», план поставок на ближайшие три сложных года. Он чуть лучше, чем в целом цифры заказов этих производителей. Доля Boeing [среди заказчиков «ВСМПО-Ависма»] в ближайшие годы снизится, но он останется нашим ключевым партнером. Мы ожидаем размещения заказов на дополнительные поставки титана в первом квартале 2021 г. Думаю, что на уровень 2019 г. сможем вернуться в 2023 г, возможно, в 2022-м, — рассказал Сергей Степанов РБК.

«ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем продукции из титана и титановых сплавов. Предприятие базируется в г. Верхняя Салда, являясь градообразующим. 65% акций принадлежит зампредседателя совета директоров Михаилу Шелкову, 25% плюс 1 акция — госкорпорации «Ростех».

С начала года «ВСМПО-Ависма» испытывает экономические трудности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Спрос на комплектующие для самолетов резко упал, часть заказов были заморожены или отменены. Весной корпорация была вынуждена отправить на простой до 1 тыс. сотрудников (всего на предприятии задействовано более 20 тыс. человек). Чтобы не сокращать персонал, предприятие вошло в региональную антикризисную программу, о которой подробно рассказывал DK.RU.

Как следует из отчетности компании, по итогам 2020 г. в корпорации ожидают снижения объемов производства на 24% и прогнозируют восстановление авиакосмической отрасли до уровня 2019 г. в течение 2021-2022 гг. Для рефинансированих текущих кредитов и поддержки деятельности в период экономического спада акционеры «ВСМПО-Ависма» приняли решение выйти на публичный рынок. На Московской Бирже будут размещены облигации компании на 40 млрд руб.

Ранее совет директоров предприятия решил не выплачивать дивиденды за 2019 г. Параллельно с этим на «ВСМПО-Ависма» поменялся руководитель: в июле на пост генерального директора был назначен Сергей Степанов. Прошлого руководителя, Михаила Воеводина, акционеры заподозрили в хищении активов компании на 4 млрд руб. В результате стороны пришли к мировому соглашению.