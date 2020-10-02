«Вы заложили под себя бомбу. И она взорвется — не сомневайтесь»

В Екатеринбурге на саммите архитекторов, урбанистов и дизайнеров «АрхЕвразия» разгорелась дискуссия по поводу того, как в городах должен быть организован градостроительный процесс, для кого существуют Правила землепользования и застройки и генпланы, и как на них могут влиять горожане. Также поговорили и о новом глобальном документе, который, возможно, будет определять облик и развитие российских городов в ближайшем будущем.

Как проходил этот разговор, в котором каждый нашел, в чем упрекнуть других участников дискуссии и смог сместить акцент на проблемы, не первый год превращающие обсуждение застройки города в поле битвы — на DK.RU.

«Обижать застройщиков надо очень аккуратно»

В первой части разговора собравшиеся пытались понять, как в городах должны приниматься градостроительные решения. Замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин отметил, что при рассмотрении проектов планировки мэрия старается, чтобы территория была обеспечена всей инфраструктурой:

Должны быть механизмы синхронизации (сейчас они отсутствуют) этапов строительства и парковок, дорог, садиков и школ. К сожалению, синхронизировать по времени это не получается в силу того, что у застройщиков свои планы, а бюджетных возможностей, чтобы создавать сбалансированную среду, зачастую не хватает. Можно говорить, что власть должна быть активной и всячески заниматься здоровым лоббизмом привлечения финансовых средств — у кого-то это хорошо получается, у кого-то не получается. Но если в двух словах, то регулирование развития территорий осуществляется таким образом.

Главный архитектор Свердловской области Владимир Вениаминов припомнил городским властям обсуждение спорного генплана Екатеринбурга. Этот документ разработала главархитектура. Напомним, что сначала он вызвал возмущение застройщиков, так как ограничивал застройку города, после — регионального Союза архитекторов, который не пригласили к обсуждению, а затем и областных властей: выяснилось, что проект документа не синхронизирован со схемой развития Екатеринбургской агломерации до 2040 г. Глава регионального минстроя Михаил Волков в начале 2020 г. заявил, что мэрии необходимо прекратить обсуждение генплана-2035 и внести на обсуждение редакцию проекта генплана-2040 с учетом поступивших замечаний и проекта агломерации.

Обсуждать генплан на финальной стадии, конечно, можно, но выход, как правило, приводит к тому, что все группы обсуждающих остаются при своих интересах и расходятся. В моем понимании, нужно оставлять генплан как стандартный документ, но я думаю, что отдельно в составе программы развития муниципалитета должен появиться мастер-план в виде графического приложения, — сказал Владимир Вениаминов.

Валерий Фадеев, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, участвовавший в обсуждении онлайн, отметил, что роль муниципальной власти в принятии градостроительных решений сокращается:

Считается, что общество должно контролировать чиновников. Моя позиция — нужно переходить от контроля к участию. Еще до того, как проект утвержден, на этапе замысла нужно участие общества. Нельзя отдавать градостроительство в руки застройщиков. Градкодекс и был принят с уклоном в сторону застройщиков. Общего блага и общественного интереса там осталось мало. Надо вернуться к нормальному взаимодействию общества и бизнеса. Никто не будет строить в убыток, но баланс надо восстанавливать. Некоторые коллеги говорят, что надо выходить на новый кодекс — заплаток слишком много. Создавать его с акцентом на общественный интерес.

В ответ полномочный представитель Гильдии управляющих и девелоперов в Екатеринбурге и Свердловской области Андрей Бриль, которому пришлось в своем лице представлять все строительное сообщество города, заметил: «Не надо заботиться о нашей прибыли, мы о ней позаботимся сами. Если в строительстве и девелопменте ее не будет, мы отсюда уйдем и стройте сами, национализируйте обратно всю недвижимость, восстанавливайте Советский союз»:

Коли возникает вопрос, как взаимодействовать власти, обществу, девелоперам — видимо, здесь есть проблема. Есть четыре участника этого процесса: жители, застройщики и девелоперы, местные власти и так называемый институт экспертизы. Начну с конца. К сожалению, у нас сейчас совершенно драматически понижен авторитет отношения к экспертизе: у нас все знают, как воспитывать детей, управлять государством, как города строить. Второе: кто сегодня самый организованный и готовый к процессу?

Я скажу свое мнение: пока к такому обсуждению готовы только девелоперы. Потому что это люди, которые рискуют своими деньгами. Нам надо, чтобы все люди, готовые купить наш продукт, его купили. Если мы построили что-то неправильное — да, какое-то время можно втюхать все, что угодно, но люди понимают, что такое городской комфорт и качество среды. Плюс у нас есть профессиональные объединения, и мы за них готовы ручаться. Кто тоже готов к обсуждению? Безусловно, муниципалитеты и региональные власти. Это квалифицированный и надежный партнер, с кем мы можем это обсуждать. С обществом самая большая беда — не с кем там разговаривать.

По мнению Андрея Бриля, в стране не сформирован реальный институт собственников жилья и земли и их сообществ:

Этот институт должен быть создан. Но у людей в голове должно произойти первое изменение: они должны понять, что они собственники, а собственность — это не только права. У нас есть так называемые общественные организации, я не понимаю, что это такое. Говорят, есть внятные общественные объединения, с которыми можно разговаривать — хочу их увидеть и чем угодно готов помогать. Я не против городских сумасшедших, которые сегодня — главные представители так называемого гражданского общества. Это другой жанр, это не для того, чтобы обсуждать профессиональные вопросы. Для них надо организовывать клубы по интересам. Есть четвертый пункт — думы городские и областные заксобрания. Там тоже не очень понятно, с кем и как вести диалог. Часто они просто висят гирей на ногах муниципальных и областных властей.

Андрей Макаров, глава Сибирского отделения международной академии архитектуры, экс-главный архитектор Красноярска, поддержал Андрея Бриля. По его мнению, общество — «самое слабое звено в этом процессе».

Он привел в пример генплан Иркутска, который был сделан за 1 рубль и превратил город в 12-13 зон, где разрешили «везде и все», включая застройку исторического центра.

Все депутаты единодушно приняли регламент. Активным участником процесса был Дерибаска, он решил построить жилые дома, пригласил известного архитектора Кэнго Кума, но 10 тыс. жителей написали петиции, что они против. Рядом Вечный огонь, а проект еще назвали «Японский квартал», жители возмутились: «Мы победили японцев, а тут кто кого победил?». И сегодня и губернатор понимает, что <региону> нужен Дерибаска, мучительно думает, как решить эту проблему с жителями. Совершенно интересная вещь: если появляются стихийно организованные городские сообщества, ничего хорошего они не несут, я согласен с предыдущим оратором.

Могу привести еще пример со строительством церкви в Красноярске на берегу реки в парковой зоне. Скандал, но <власти> не пошли в этом конфликте далеко — стали искать другие места. Но и на других территориях такое случается. И у вас <в Екатеринбурге> такие случаи были. И все это приводит к мысли: может, градостроительные регламенты надо не делать за рубль, а подходить к ним очень серьезно и, безусловно, с учетом сложившегося землепользования. Обижать застройщиков надо очень аккуратно и осторожно.

Экс-главный архитектор Екатеринбурга Тимур Адуллаев, выступивший модератором беседы, отметил, что выслушать людей, организовать диалог — это и есть задача муниципальной власти, но она об этой роли забывает.

Когда я работал в администрации, мы сделали пространственную стратегию развития, получили немалую степень вовлеченности населения, администрация была реальным медиатором этого процесса. Издали книгу, но она, к сожалению, не стала настольной книгой ни мэра, ни губернатора. Хотя это легитимное акцептование общественного мнения. Все говорят правильные вещи, но это не становится реализацией.

Я всегда задавался вопросом, почему слово «девелопер» переводится на русский как застройщик. Есть прекрасное слово про развитие, будущее и есть понятие застройщик. Я надеюсь, что все наши девелоперы действительно считают себя девелоперами, и нет в моем понимании никакого конфронта между девелоперским сообществом и механизмом вовлечения людей, который мы обсуждаем. Любой город — это ресурс для всех, кто им пользуется. И чем более счастливым и процветающим будет город, тем больше дивидендов с этого получит любой бизнес, — считает Тимур Абдуллаев.

Андрей Бриль согласился, что никакой конфронтации нет, но добавил, что многие великие города создавались благодаря предпринимателям. К примеру, во Флоренции, сказал он, «Медичи не очень слушали кухарок, которые хотели управлять государством».

«Хотите совершить повторный акт самоубийства? Флаг вам в руки!»

На саммите также обсудили Национальную градостроительную хартию. Ее совместно разработали Союз архитекторов России и Международная академия архитектуры. Проект этого документа позиционируется как «призыв к новой градостроительной политике, направленной на укрепление жизнеспособности российских городов в XXI веке». В документе говорится о необходимости следовать «новым принципам градостроительства», которые станут основой «общего блага».

Однако в процессе обсуждения разработчиков обвинили в том, что они не спросили самих людей, какое благо они хотят получить и не договорились о значении базовых понятий. Кроме того, по мнению участников дискуссии, выработать единую линейку общественного блага — невозможно.

При этом один из разработчиков проекта хартии Александр Шарыгин сразу обозначил, что разделяет понятия «бизнес» и «предпринимательство». По его мнению, бизнес в строительстве — это «домостроительный комбинат по производству квадратных метров так называемого жилья» для извлечения прибыли, а предпринимательство — «более инновационная линия по созданию готового продукта». И задача хартии — уйти от города 20 века, переосмыслить градостроение и старые догмы, в которых «погрязли архитекторы».

Наши города сегодня в том виде, в котором они есть — это не Африка, конечно, но это не совсем то положение, которого достойна наша страна на мировой арене, — считает Александр Шарыгин.

Андрей Бриль парировал, что бесконечное противопоставление бизнеса, частного предпринимательства и государства базируется на госпропаганде:

К сожалению сейчас базовые слова вроде благо, справедливость, кучей мерзавцев и спекулянтов используются, чтобы манипулировать сознанием, поэтому я таких общих слов побаиваюсь. Если вы не определили базовые понятия — дело ваше. Но так вы никогда не получите общественного согласия. Вы заложили под себя бомбу — и она взорвется, не сомневайтесь, — сказал Андрей Бриль. — Если вы хотите совершить повторный акт самоубийства, как Советский союз — флаг вам в руки. Вы нам только скажите — мы вам все отдадим и уйдем. Если вы не понимаете, что сегодня строительство, слава Богу, в руках частной собственности, и у нас <благодаря этому> строится то, что вообще не строилось советской властью, если вы думаете, что это все ветром надуло — вы ошибаетесь.

Архитектор Алексей Куковякин попытался примирить все стороны и отметил, что все выстраивается на культуре взаимодействия и главное — не подменять интересы друг друга.

Бизнес — потрясающая вещь, он тоже дает свои векторы. Но за тем, как <это реализовать> он должен прийти к специалистам. Баланс — не в том, кто главный. Мне очень нравится пословица англичан: в беге в мешках побеждает не тот, кто хорошо бегает, а тот, кто хорошо бегает в мешках. Хартия должна дать этот баланс, — заключил Алексей Куковякин.

Фото спикеров: из архива DK.RU и открытых источников