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У подписчиков инстаграма Куйвашева спросят, хорошо ли он работает. Опрос обойдется в 1 млн

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У подписчиков инстаграма Куйвашева спросят, хорошо ли он работает. Опрос обойдется в 1 млн
Иллюстрация: скриншот инстаграм-аккаунта Евгения Куйвашева

Опрос будут проводить среди жителей Екатеринбурга и Режа. Еще 336 тыс. руб. потратят на информирование населения об этой работе — через посты во «ВКонтакте» и «Одноклассники».

#БЮДЖЕТ#ВЛАСТИ#СОЦСЕТИ

Областные власти разместили на портале Госзакупок две заявки общей стоимостью 1,3 млн руб. Первая — на 987,5 тыс. руб. — предполагает контракт на услуги «по проведению социологических исследований, направленных на выявление оценки удовлетворенности населения Свердловской области доступом и полнотой информации о деятельности губернатора Свердловской области», а также правительства и государственных органов региона. Согласно техзаданию, исполнителю контракта надо будет опросить 3500 жителей Екатеринбурга и 450 человек из Режевского городского округа и выяснить, какую информацию респонденты получают о действиях областных властей, какими источниками для этого пользуются, кого из областных политиков знают. Исследование должно быть выполнено до 30 октября.

Второй лот — на 336 тыс. руб. — предполагает размещение в соцсетях 80 постов, информирующих о работе областного правительства, которые включали бы в себя визуальный контент — фотографии, видеоролики, инфографику. Таким образом, цена одного поста составит более 4000 руб.

Оба контракта предполагают закупку без конкурса — так называемая закупка у одного поставщика.  

Отметим, бюджет региона на ближайшие годы сверстан с дефицитом. Заместитель губернатора Свердловской области, министр финансов Галина Кулаченко сообщила, что госдолг области, который на 1 сентября составил 95,2 млрд руб., скорее всего еще вырастет. Это связано с тем, что 25 ноября региону необходимо вернуть в казну кредит в 15 млрд руб., который выдали федеральные власти по ставке 0,1% годовых. Чтобы восполнить сумму, области придется привлекать дополнительные кредиты. Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Заксобрания Свердловской области Владимир Терешков заявил, что в 2021 г. местные бюджеты «будут напряженными, нельзя будет свободно обращаться с финансовыми ресурсами, будет жесткий подход к формированию планов и программ».

Уже известно, что к концу 2020 г. регион рискует недосчитаться 60 млрд руб. из-за стремительно беднеющего бизнеса. Как писал DK.RU, доходы бюджета Свердловской области за 8 месяцев 2020 г. составили 119,6 млрд руб., что на 9,8% ниже показателей за аналогичный период прошлого года. Таким образом, область уже недосчиталась 12,9 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов. В региональном минфине объясняли, что дефицит бюджета связан с замедлением макроэкономических показателей, вызванных последствиями пандемии. В частности, более 11 млрд руб. из федерального, областного и местных бюджетов предусмотрено на профилактику и устранение последствий пандемии, а также поддержку наиболее пострадавших субъектов предпринимательской деятельности.

За первое полугодие текущего года расходы областного бюджета составили 142,8 млрд руб., что на 25 млрд руб. выше показателей соответствующего прошлого периода. Расходы в сфере здравоохранения увеличились на 6,9 млрд руб. (на 60% больше, чем в 2019 г.), писал DK.RU со ссылкой на пресс-службу регионального минфина.

Автор: Мария Смирнова
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