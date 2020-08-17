Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 18.08
72,96
86,46
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Свердловской области формируют бюджет на 2021 год

13 160
В Свердловской области формируют бюджет на 2021 год
Иллюстрация: pixabay.com

Обсуждение бюджета региона пройдет на фоне растущего государственного долга Свердловской области и сокращения поступлений из-за стремительно беднеющего бизнеса.

#БЮДЖЕТ#НОВОСТИ

В Свердловской области приступили к формированию проекта областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг., определили даты согласительных процедур для муниципалитетов и состав согласительной комиссии.

Как сообщает региональный минфин, с 1 по 9 сентября с представителями муниципалитетов будут согласовываться исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов для территорий. С 15 по 30 сентября пройдут заседания согласительных комиссий, в которые войдут финансисты, представители отраслевых ведомств региона и депутаты Заксобрания Свердловской области.

Уже известно, что к концу 2020 г. регион рискует недосчитаться 60 млрд руб. из-за стремительно беднеющего бизнеса. Как писал DK.RU, доходы бюджета Свердловской области за 8 месяцев 2020 г. составили 119,6 млрд руб., что на 9,8% ниже показателей за аналогичный период прошлого года. Таким образом, область уже недосчиталась 12,9 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов. В региональном минфине объясняли, что дефицит бюджета связан с замедлением макроэкономических показателей, вызванных последствием пандемии. В частности, более 11 млрд руб. из федерального, областного и местных бюджетов предусмотрено на профилактику и устранение последствий пандемии, а также поддержку наиболее пострадавших субъектов предпринимательской деятельности.

Кроме того, растет госдолг Свердловской области. Предполагалось, что регион полностью расплатится с долгами к 2030 г., но согласно обновленному прогнозу, этот показатель к 1 января 2030 г. может составить 59,7 млрд руб. В начале июня свердловское Заксобрание одобрило законопроект, позволяющий наращивать госдолг региона в связи с пандемией коронавируса.

За первое полугодие текущего года расходы областного бюджета составили 142,8 млрд руб., что на 25 млрд выше показателей соответствующего периода прошлого года. Расходы в сфере здравоохранения увеличились на 6,9 млрд руб. (на 60% больше, чем в 2019 г.), писал DK.RU со ссылкой на пресс-службу регионального минфина.

Автор: Анна Хлебникова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Частная клиника опубликовала данные по COVID на Урале. Результаты в разы выше официальныхЧастная клиника опубликовала данные по COVID на Урале. Результаты в разы выше официальных
    124 306
  • Кто заработал больше президента? Изучаем новую партию деклараций о доходахКто заработал больше президента? Изучаем новую партию деклараций о доходах
    51 484
  • Из 19 тыс. школьников, которые сдавали ЕГЭ, максимум баллов получили восемь выпускниковИз 19 тыс. школьников, которые сдавали ЕГЭ, максимум баллов получили восемь выпускников
    54 454
  • Уральский медиа-менеджер создает конкурента Netflix. Первый сериал выйдет уже в 2021 годуУральский медиа-менеджер создает конкурента Netflix. Первый сериал выйдет уже в 2021 году
    31 413
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.