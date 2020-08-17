В Свердловской области формируют бюджет на 2021 год

В Свердловской области приступили к формированию проекта областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг., определили даты согласительных процедур для муниципалитетов и состав согласительной комиссии.

Как сообщает региональный минфин, с 1 по 9 сентября с представителями муниципалитетов будут согласовываться исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов для территорий. С 15 по 30 сентября пройдут заседания согласительных комиссий, в которые войдут финансисты, представители отраслевых ведомств региона и депутаты Заксобрания Свердловской области.

Уже известно, что к концу 2020 г. регион рискует недосчитаться 60 млрд руб. из-за стремительно беднеющего бизнеса. Как писал DK.RU, доходы бюджета Свердловской области за 8 месяцев 2020 г. составили 119,6 млрд руб., что на 9,8% ниже показателей за аналогичный период прошлого года. Таким образом, область уже недосчиталась 12,9 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов. В региональном минфине объясняли, что дефицит бюджета связан с замедлением макроэкономических показателей, вызванных последствием пандемии. В частности, более 11 млрд руб. из федерального, областного и местных бюджетов предусмотрено на профилактику и устранение последствий пандемии, а также поддержку наиболее пострадавших субъектов предпринимательской деятельности.

Кроме того, растет госдолг Свердловской области. Предполагалось, что регион полностью расплатится с долгами к 2030 г., но согласно обновленному прогнозу, этот показатель к 1 января 2030 г. может составить 59,7 млрд руб. В начале июня свердловское Заксобрание одобрило законопроект, позволяющий наращивать госдолг региона в связи с пандемией коронавируса.

За первое полугодие текущего года расходы областного бюджета составили 142,8 млрд руб., что на 25 млрд выше показателей соответствующего периода прошлого года. Расходы в сфере здравоохранения увеличились на 6,9 млрд руб. (на 60% больше, чем в 2019 г.), писал DK.RU со ссылкой на пресс-службу регионального минфина.