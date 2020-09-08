Свердловская область ищет кредиты, чтобы выплатить другие кредиты

Правительство области разместило на сайте госзакупок 36 лотов с запросом на кредит по 1 млрд руб. под 5,25% годовых. Если торги состоятся, регион выплатит банкам более 6 млрд руб. в виде процентов.

Как пояснила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, объявление аукционов еще не означает состоявшиеся заимствования.

Все будет зависеть от поступления доходов в бюджет региона. И даже если закупки состоятся, размер госдолга увеличится только тогда, когда будет необходимость и мы привлечем ресурсы, — прокомментировала министр (цитата по It’s My City).

По данным на 1 августа, госдолг Свердловской области составляет 96,21 млрд руб. — это чуть больше 35% всего бюджета области (273,4 млрд руб.). Как писал DK.RU, правительство Свердловской области обратилось к федеральному министерству с запросом на списание госдолга в обмен на затраты, которые регион понесет при подготовке к Универсиаде. На подготовку и проведение Универсиады потребуется 64 млрд руб. — соответствующее постановление правительства накануне опубликовали на портале правовой информации. Согласно документу, 34 млрд руб. выделит областной бюджет, 1,6 млрд руб. придет из муниципальных бюджетов, 10,9 млрд руб. даст федерация. По плану, 18 млрд руб. должны получить из внебюджетных источников.