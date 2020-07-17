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Почти 100 млрд руб. Госдолг Свердловской области резко вырос

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Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко
Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко. Автор фото: Игорь Черепанов. Иллюстрация: DK.RU

Минфин региона ищет способы, чтобы расплатиться с долгами. За первое полугодие 2020 г. расходы областного бюджета только в сфере здравоохранения увеличились на 60% по сравнению с затратами 2019 г.

#ЭКОНОМИКА#НОВОСТИ

Объем государственного долга Свердловской области, по последним данным регионального минфина, составляет 96,18 млрд руб., это на 10 млрд руб. больше, чем в начале апреля. Муниципалитеты должны еще 2,7 млрд руб. Как сообщает ЕАН, 33,81 млрд регион должен по федеральным кредитам, 26 млрд — банкам, 35 млрд — долги по ценным бумагам.

Ранее минфин Свердловской области заявил о намерении получить 10 млрд руб. через размещение государственных облигаций на Московской бирже. Срок обращения — 5 лет.

Предполагалось, что регион полностью расплатится с долгами к 2030 г., но согласно обновленному прогнозу, этот показатель к 1 января 2030 г. может составить 59,7 млрд руб. В начале июня свердловское Заксобрание одобрило законопроект, позволяющий наращивать госдолг региона в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает пресс-служба регионального минфина, за первое полугодие текущего года расходы областного бюджета составили 142,8 млрд руб., что на 25 млрд выше показателей соответствующего периода прошлого года. Расходы в сфере здравоохранения увеличились на 6,9 млрд руб. (на 60% больше, чем в 2019 г.).

Расходы направлены на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. В том числе — на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций, выплаты стимулирующего характера медицинским и иным работникам медицинских учреждений за работу в условиях сложной эпидемиологической ситуации, организацию обсерваторов, приобретение аппаратов ИВЛ, автомобилей скорой медицинской помощи, — сообщает минфин.

В сфере соцполитики расходы увеличились на 3 млрд руб.: средства направлены на поддержку семей с детьми.

Автор: Анна Хлебникова
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