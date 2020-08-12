Из-за беднеющего бизнеса в бюджете Свердловской области формируется дыра

Доходы бюджета Свердловской области за 8 месяцев 2020 г. составили 119,6 млрд руб., что на 9,8% ниже показателей за аналогичный период прошлого года. Таким образом, область недосчиталась 12,9 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов. В региональном минфине объяснили, что дефицит бюджета связан с замедлением макроэкономических показателей, вызванных последствием пандемии.

Исполняющая обязанности министра финансов Свердловской области Светлана Климук объяснила, деньги из бюджета Свердловской области в первоочередном порядке выделяются на профилактику и устранение последствий пандемии, а также поддержку наиболее пострадавших субъектов предпринимательской деятельности. На эти цели из федерального, областного и местных бюджетов предусмотрено более 11 млрд руб.

Средства направляются на выплаты медикам, создание дополнительного коечного фонда, приобретение аппаратов ИВЛ, организацию обсерваторов, подготовку к новому учебному году, а также поддержку малого и среднего предпринимательства, — добавила Светлана Климук.

Как ранее писал DK.RU, по итогам 2020 г. бюджет Свердловской области недосчитается 65-70 млрд руб. Такими данными в июне поделилась председатель областного Законодательного собрания Людмила Бабушкина. Управление федеральной налоговой службы России по Свердловской области прогнозировало, что бюджет региона недосчитается 41 млрд руб. только из-за налоговых льгот, которые ввели для малого и среднего бизнеса.

Между тем, начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов сообщил, что жители Свердловской области вернулись к сберегательной модели поведения. За 6 месяцев 2020 г. средства на счетах жителей Свердловской области в банках увеличились на 22 млрд руб., сейчас на банковских вкладах жители региона держат 793 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. рост составил 8,6%. Эта тенденция любопытна, поскольку ставки по вкладам в России на данный момент опустились до исторических минимумов:

Текущая динамика средств населения в кредитных организациях связана как со снижением ключевой ставки, так и с постепенным восстановлением экономики и возвратом населения к сберегательной модели поведения. Вклады — это пока наилучший способ сохранить свои средства: они застрахованы государственной системой, а доходность по ним превышает инфляцию даже в условиях снижения ставок. Так, максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в России, на 1 июля достигла 4,63%, а годовая инфляция в июне в Свердловской области составила 2,7%.

Добавим, ранее в колонке на DK.RU независимый финансовый эксперт Константин Селянин рассказывал, что самый главный риск для сбережений в России — это риск девальвации, так что его нужно всячески избегать, делая ставку на валюту. При этом «держать валютные накопления лучше не в банке, а под матрасом», — добавлял эксперт.